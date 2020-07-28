Londra’da balerinden nehir kenarında gösteri

3 hours önce
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Koronavirüs salgını sebebiyle gösteri yapamayan bale ve opera sanatçıları, sanatlarını sokağa taşıdı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bir balerin, nehir kıyısında gezenlere, Kuğu adlı klasik müzik eşliğinde bale gösterisi yaptı.

Londra bulunan Regent’s Kanal’ın kenarında izleyenleri büyüleyen isimsiz balerininin su kenarındaki gösterisi, ‘Okan Okumuş’ adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi. Ünlü besteci Camille Saint-Saëns’in Kuğu (Le Cygne) adlı eseriyle dans eden balerini, Kanal’da gezen çok sayıda kişi ilgiyle izledi.

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