İngiltere’nin İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkarması diğer ülkeleri vurmaya başladı

2 hours önce
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İngiliz hükümetinin İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ lisesinden çıkarması diğer ülkeleri de olumsuz etkilemeye başladı.

İngiltere’nin İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkarması ve 14 günlük karantinaya tabi tutması seyahat sektöründe büyük yankılar uyandırırken, seyahat kısıtlamalarının yaygınlaşabileceğine ilişkin korku nedeniyle diğer ülkelere dönük rezervasyonların’da iptal edilmeye başladığı belirtildi.

Rezervasyonlar iptal edilmeye başlandı

Endişelenen İngiliz tatilciler, Fransa, Yunanistan ve İtalya rezervasyonlarını da iptal etmeye başladı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ”İspanya’yı başka ülkelerin takip etmeyeceğini garanti edemem. Yolcuların seyahat planlarının aksadığını biliyoruz. İspanya’da vaka sayılarındaki ciddi artışlar olmasından dolayı, İngiltere’yi korumak için bu kararı alıyoruz.” dedi.

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