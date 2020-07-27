İngiltere’nin İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkarması diğer ülkeleri vurmaya başladı

\r\n\r\n\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmetinin \u0130spanya'y\u0131 'g\u00fcvenli \u00fclkeler' lisesinden \u00e7\u0131karmas\u0131 di\u011fer \u00fclkeleri de olumsuz etkilemeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin \u0130spanya'y\u0131 'g\u00fcvenli \u00fclkeler' listesinden \u00e7\u0131karmas\u0131 ve\u00a014 g\u00fcnl\u00fck karantinaya tabi tutmas\u0131\u00a0seyahat sekt\u00f6r\u00fcnde b\u00fcy\u00fck yank\u0131lar uyand\u0131r\u0131rken, seyahat k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n yayg\u0131nla\u015fabilece\u011fine ili\u015fkin korku nedeniyle di\u011fer \u00fclkelere d\u00f6n\u00fck rezervasyonlar\u0131n'da\u00a0iptal edilmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nRezervasyonlar iptal edilmeye ba\u015fland\u0131\r\nEndi\u015felenen \u0130ngiliz tatilciler, Fransa, Yunanistan ve \u0130talya rezervasyonlar\u0131n\u0131 da iptal etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiliz D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Dominic Raab, ''\u0130spanya'y\u0131 ba\u015fka \u00fclkelerin takip etmeyece\u011fini garanti edemem. Yolcular\u0131n seyahat planlar\u0131n\u0131n aksad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. \u0130spanya'da vaka say\u0131lar\u0131ndaki ciddi art\u0131\u015flar olmas\u0131ndan dolay\u0131, \u0130ngiltere'yi korumak i\u00e7in bu karar\u0131 al\u0131yoruz.'' dedi.