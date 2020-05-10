Başbakan Boris Johnson hafifletilen karantina uygulamalarını açıkladı

\r\n\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson, koronavir\u00fcs nedeniyle uygulanan k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131yla toplumsal ya\u015fam\u0131n normalle\u015fmesiyle ilgili kademeli ve bir dizi ko\u015fulun yerine gelmesine ba\u011fl\u0131 olarak hayata ge\u00e7irilecek plan\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nJohnson, televizyonlardan yay\u0131mlanan konu\u015fmas\u0131nda, evden \u00e7al\u0131\u015fabilenlerin evden \u00e7al\u0131\u015fmaya devam etmesi, sadece i\u015fini yapmak i\u00e7in gitmek zorunda olanlar\u0131n i\u015flerine gitmeleri gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nBa\u015fta in\u015faat ve imalat olmak \u00fczere, i\u015fyerinden \u00e7al\u0131\u015fmak zorunda olanlar\u0131n i\u015fba\u015f\u0131 yapmas\u0131n\u0131n "te\u015fvik edildi\u011fini" aktaran Johnson, i\u015fe gitmek zorunda olanlara ise toplu ta\u015f\u0131may\u0131 de\u011fil, \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131n\u0131 kullanmalar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n Covid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k sisteminin kapasitesi \u00fczerindeki etkileri, bir ki\u015finin vir\u00fcs\u00fc ba\u015fka ka\u00e7 ki\u015fiye bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steren R0 olarak da bilinen bula\u015ft\u0131rma katsay\u0131s\u0131 ve yay\u0131l\u0131ma ili\u015fkin verilerin de\u011ferlendirilmesi gibi bir dizi kritere g\u00f6re hafifletilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nJonhnson, "\u0130ngiltere'nin koronavir\u00fcs kaynakl\u0131 can kay\u0131plar\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na alma konusundaki kazan\u0131mlar\u0131n\u0131 bo\u015fa \u00e7\u0131kararak, ikinci bir s\u0131\u00e7raman\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na izin vermesi \u015fu a\u015famada delilik olur" dedi.\r\n\r\n\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131, daha erken saatlerde de h\u00fck\u00fcmetin koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla ilgili yeni mesaj\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. Daha \u00f6nce "Evde Kal-Sa\u011fl\u0131k Sistemini Koru-Hayat Kurtar" olan mesaj, "Tedbiri B\u0131rakma-Vir\u00fcs\u00fc Kontrol Et-Hayat Kurtar" olarak de\u011fi\u015ftirilmi\u015fti.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131n h\u0131zlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 23 Mart'ta soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 getirilmi\u015fti.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de toplam vaka say\u0131s\u0131, 219 bin 183'e y\u00fckselirken, can kayb\u0131 da 31 bin 855. Yeni vaka art\u0131\u015f\u0131 devam etmesine kar\u015f\u0131n son d\u00f6nemlerde art\u0131\u015f h\u0131z\u0131nda yava\u015flama oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nHangi k\u0131s\u0131tlamalar hafifletildi?\r\nJohnson, a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 plan\u0131 "toplumun normalle\u015fmesine y\u00f6nelik yol haritas\u0131n\u0131n ilk tasla\u011f\u0131" olarak nitelendirdi.\r\n\r\nJohnson, "Bu hafta, k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 sona erdirmenin zaman\u0131 de\u011fil. Bunun yerine, ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00f6nlemlerin de\u011fi\u015ftirilmesine y\u00f6nelik ilk temkinli ad\u0131mlar\u0131 at\u0131yoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\nJohnson, ba\u015fta imalat ve in\u015faat olmak \u00fczere i\u015fini evinden yapmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayan ki\u015filerin "faal bir \u015fekilde i\u015fe gitmeye te\u015fvik edildiklerini" s\u00f6yledi.\r\n\r\nEvden \u00e7al\u0131\u015fabilenlerin ise bunu yapmaya devam etmeleri \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \u0130\u015fe gitmek zorunda olanlara toplu ta\u015f\u0131mayla de\u011fil, \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131yla i\u015fe gitmeleri \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nA\u00e7\u0131k havada yap\u0131labilecek egzersizlerle ilgili s\u0131n\u0131rlamalar kald\u0131r\u0131ld\u0131. Johnson, halk\u0131n art\u0131k parklarda g\u00fcne\u015flenebilece\u011fini ve ayn\u0131 evde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ki\u015filerle birlikte a\u00e7\u0131k havada spor yapabilece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nSosyal mesafe ile ilgili d\u00fczenlemeler ise korunacak. \u0130\u015f yerlerinde sosyal mesafenin korunmas\u0131na y\u00f6nelik d\u00fczenlemelerin yap\u0131lmas\u0131 ve toplu alanlarda da sosyal mesafe kurallar\u0131n\u0131n uygulanmaya devam edilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nBundan sonras\u0131na ili\u015fkin kararlar nas\u0131l al\u0131nacak?\r\nJohnson, bundan sonraki ad\u0131mlar\u0131n "en erken 1 Haziran'da" at\u0131lmas\u0131n\u0131 umdu\u011funu belirtti.\r\n\r\nHaziran ba\u015f\u0131 itibar\u0131yla baz\u0131 s\u0131n\u0131flarda e\u011fitimin yeniden ba\u015flamas\u0131 ve baz\u0131 d\u00fckkanlar\u0131n tekrar a\u00e7\u0131lmas\u0131 olas\u0131l\u0131k dahilinde. Ancak bu kararlar\u0131n al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in baz\u0131 ko\u015fullar\u0131n yerine gelmesi gerekiyor.\r\n\r\nJohnson, "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki iki ay boyunca, umut ya da ekonomik gerekliliklere g\u00f6re hareket etmeyece\u011fiz. Bilim, veri ve kamu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re hareket edece\u011fiz. T\u00fcm bu kararlar\u0131n hepsinin ko\u015fullar\u0131n yerine gelmesine ve bir dizi 'e\u011fer'in ger\u00e7ekle\u015fmesine ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu vurgulamak istiyorum" dedi.\r\n\r\nJohnson, restoran, kafe, pub ve bar gibi yerlerin ise en erken Temmuz'da a\u00e7\u0131labilece\u011fini belirtti.\r\n\r\nJohnson'\u0131n bug\u00fcnk\u00fc konu\u015fmas\u0131nda \u0131srarla \u00fczerinde durdu\u011fu bir konu da R0 olarak da bilinen bula\u015fma katsay\u0131s\u0131 oldu.\r\n\r\nCovid-19 gibi\u00a0vir\u00fcs kaynakl\u0131 hastal\u0131klarda bir ki\u015finin vir\u00fcs\u00fc bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ki\u015fi say\u0131s\u0131 olarak hesaplanan bula\u015fma katsay\u0131s\u0131n\u0131n\u00a01'in alt\u0131nda tutulmas\u0131 hedefleniyor.\r\n\r\nJohnson, bu katsay\u0131yla ilgili halen bir miktar belirsizlik olsa da yap\u0131lan hesaplamalara g\u00f6re R0'\u0131n 0.5 ile 0.9 aras\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmetinin devreye soktu\u011fu yeni Covid-19 uyar\u0131 sisteminde de d\u00fczeylerin R0 say\u0131s\u0131 temelinde belirlenmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\nHangi yeni uygulamalar getirildi?\r\nJohnson'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131yla ilan edilen Covid-19 uyar\u0131 sistemi, 1'den 5'e kadar belirlenen d\u00fczeylerle salg\u0131n\u0131n durumunun ciddiyetinin tespit edilmesi ve buna g\u00f6re baz\u0131 \u00f6nlemler al\u0131nmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\nBu uyar\u0131 sistemi, \u0130ngiltere'nin ter\u00f6r tehdidi i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131 sisteme benziyor ve en y\u00fcksek seviye olan 5, salg\u0131n\u0131n yayg\u0131n bir \u015fekilde s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ve fazla say\u0131da can kayb\u0131na yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131, 1 ise tehdidin ortadan kalkt\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\nBu seviyenin yeni kurulan Ortak Biyog\u00fcvenlik Merkezi taraf\u0131ndan belirlenmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nJohnson, bu seviyenin a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak R0 katsay\u0131s\u0131 ile koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak belirlenece\u011fini ve "sosyal mesafe \u00f6nlemlerimiz konusunda ne kadar s\u0131k\u0131 hareket etmemiz gerekti\u011fini" g\u00f6sterece\u011fini ifade etti.\r\n\r\nJohnson, "\u0130\u015fin \u00f6z\u00fc, bu d\u00fczey ne kadar d\u00fc\u015f\u00fckse, \u00f6nlemler de o kadar az olacak. Bu d\u00fczey ne kadar y\u00fcksekse, \u00f6nlemler de o kadar kat\u0131 ve sert olacak" dedi.\r\n\r\n\u0130ngiltere, R0 katsay\u0131s\u0131n\u0131n 1'in alt\u0131na d\u00fc\u015fmesiyle \u015fu anda 4'ten 3'\u00fcnc\u00fc seviyeye ge\u00e7iyor.\r\n\r\nJohnson'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 bir di\u011fer yeni d\u00fczenleme de, havayoluyla \u00fclkeye gelenlerle ilgili.\r\n\r\nJohnson, vaka say\u0131lar\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131yla birlikte \u00fclke d\u0131\u015f\u0131ndan yeni vakalar\u0131n gelmesini \u00f6nlemek ad\u0131na yak\u0131n bir zaman i\u00e7erisinde havayoluyla gelenlere karantina uygulamas\u0131na ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nJohnson'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131na tepkiler neler?\r\n\u0130\u015f\u00e7i Partisi lideri Keir Starmer, Johnson'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n sorulara yan\u0131t vermekten \u00e7ok, daha fazla soru do\u011furdu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klaman\u0131n "net olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve g\u00f6r\u00fc\u015f birli\u011fi i\u00e7ermedi\u011fini" aktaran Starmer, milyonlarca ki\u015fiye yaln\u0131zca 12 saat \u00f6nceden haber vererek, i\u015fe gitmeleri ve bunu yaparken toplu ta\u015f\u0131ma kullanmamalar\u0131n\u0131n s\u00f6ylendi\u011fini belirtti.\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin \u00f6nde gelen sendikalar\u0131ndan Unison'\u0131n Genel Sekreteri Dave Prentis, h\u00fck\u00fcmetin baz\u0131 sekt\u00f6rlerde insanlara i\u015fba\u015f\u0131 yapma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yaparak h\u0131zl\u0131 hareket etti\u011fini ve g\u00fcvenli\u011fi geri plana atmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nPrentis, "E\u011fer g\u00fcvenli\u011fe azami \u00f6nem verilmezse, o zaman vaka say\u0131s\u0131 artar ve hem Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi'ni hem de sosyal hizmetleri riske sokan ikinci bir dalga g\u00f6r\u00fcl\u00fcr" dedi.\r\n\r\nPrentis, h\u00fck\u00fcmetin sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na koruyucu ekipman tedarikini garanti alt\u0131na almas\u0131 ve test say\u0131s\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131larak, temas takip program\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe koymas\u0131 gerekti\u011fini de s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\nLiberal Demokrat Parti'nin ba\u015fkan vekili Sir Ed Davey, h\u00fck\u00fcmetin neden bu a\u015famada verdi\u011fi mesajlar\u0131 de\u011fi\u015ftirme ihtiyac\u0131 duydu\u011funu anlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\nDavey, "\u0130nsanlar\u0131n bu kadar zaman yo\u011fun bir \u015fekilde m\u00fccadele ettikleri \u015feyleri riske at\u0131yor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\u0130sko\u00e7ya \u00d6zerk Y\u00f6netimi Ba\u015fbakan\u0131 Nicola Sturgeon, Jonhson'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda getirilen d\u00fczenlemelerin sadece \u0130ngiltere'yi kapsad\u0131\u011f\u0131n\u0131 "daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde vurgulamas\u0131 gerekti\u011fini" s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130sko\u00e7ya, Galler ve Kuzey \u0130rlanda'n\u0131n kendi k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131 uygulama yetkisi bulunuyor. \u0130sko\u00e7ya ve Galler, halka evde kalma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, Kuzey \u0130rlanda da kademeli bir \u015fekilde normalle\u015fmeye ge\u00e7meyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.