İngiltere’de 22 Marta kadar ülkeye giren 1.8 milyon kişiden sadece 273’ü karantinaya alınmış

Korona virüsü nedeniyle en çok ölüme sahne olan Avrupa ülkesi İngiltere’de, 1 Ocak-22 Mart arasında ülkeye giren 1.8 milyon kişiden sadece 273’ünün karantinaya alındığı açıklandı. İşçi Partisi, bu süreçte İtalya ve İspanya dahil birçok ülkeden gelenlerin izole edilmeksizin ülkeye alınmasına tepki gösterdi.

Korona virüsü krizinin ilk günlerindeki ‘kontrollü salgın’ stratejisiyle tepki çeken ve virüsü hafife almakla suçlanan İngiliz hükümetinin politikalarına dair yeni bir skandal patlak verdi. İngiltere’nin sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulamaya başlamasından önceki üç aylık dönemde ülkeye giren yüz binlerce insana karantina tedbiri uygulamadığı ortaya çıktı.

The Guardian gazetesinin özel haberine göre, 1 Ocak-22 Mart arasındaki dönemde ülkeye giren 18.1 milyon kişiden sadece 273’ü karantinaya alındı. Bunlar, salgının merkez üssü Wuhan’dan gelen üç uçak ile Diamond Princess yolcu gemisindeki İngilizleri Japonya’nın başkenti Tokyo’dan ülkeye getiren uçuştaki kişilerdi. The Guardian, bu 273 kişi haricinde kimsenin söz konusu süreçte karantinaya alınmadığını yazdı.

Hükümetin İşçi Partili milletvekili Stephen Doughty’ye verdiği bilgilere dayandırılan haberde, söz konusu tarih aralığında ülkeye hava, kara ve deniz yoluyla 1.8 milyon kişinin girdiği belirtiliyor. Doughty de, gazeteye demecinde şu tepkiyi gösterdi: “Sadece Wuhan’dan birkaç uçuş ile Tokyo’dan bir uçuşa ilgi gösterilmesi ama İtalya’nın kuzeyi, İspanya veya ABD için aynısının yapılmaması hangi bilimsel temele dayanıyor?”

Doughty, aynı süreçte ülkeye İspanya’nın başkenti Madrid’den 3 bin futbol taraftarının da geldiğine dikkat çekti.