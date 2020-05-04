Rolls-Royce İngiltere’de 8 bin işçiyi işten çıkarabilir

6 hours önce
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Rolls-Royce

İngiliz lüks otomobil ve uçak motoru üreten dev şirket, koronavirüs salgını sürecinde uçak imalatçılarının üretimi azaltması nedeniyle İngiltere’de 8.000 işçiyi işten çıkarabileceğini açıkladı.

Şirket dünya genelinde 52 bin kişiyi istihdam ediyor, bunun 23 bini İngiltere’de.

Şirketten bir kaynak, üst düzey yöneticilerin “işten çıkarılacak personel sayısının 8 bini bulabileceğini, ancak işten çıkarmaların etkisini asgariye indirecek çabaların sürdüğünü” ifade etti.

Rolls-Royce daha önce de 750 milyon sterlin (940 milyon dolar) tasarruf planını açıklamıştı. Ancak şirket şimdi “daha fazla adım atılması gerektiğini” belirtiyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde birçok uçuşun iptal edilmesi havacılık sektörünü olumsuz etkiledi.

İngiliz Havayolları British Airways de İngiltere’deki 42 bin çalışanından 12 bin kadarını işten çıkarmayı düşündüğünü açıklarken, Ryanair de toplam işgücünde 3 bin kesintiye gideceğini söyledi.

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