Sağlık Bakanı Hancock salgın sebebiyle çocuklar için endişeli

Sağlık Bakanı Matthew Hancock, çocuklar arasında Kovid-19’la bağlantılı olduğu düşünülen bir hastalığın görüldüğünü doğruladı ve “Bu konuda çok endişeliyim” dedi.

İngiltere’de son haftalarda bağışıklık sisteminde ciddi sorunlar tespit edilen ve yoğun bakıma kaldırılan çocukların sayısında artış yaşanıyor. Ülke genelinde 10’un üzerinde çocukta görülen bu rahatsızlığa neden olan virüs araştırılıyor. Ancak bilim insanları sayının artmasından endişe ediyor. İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı ülkedeki doktorlardan gelen hasta çocukların rapor edilmesi istedi. Guardian gazetesi, “Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık” olarak adlandırılan hastalığın 15 yaş altı az sayıda çocukta görüldüğünü ve bu çocukların tümünün yoğun bakıma yatırıldığını yazdı. Londra başta olmak üzere İngiltere genelinde son üç haftada sayılarda artış görüldü. İlk bildirim, Kuzey Londra’daki genel pratisyen hekimler tarafından yapıldı ve “Pediatri Yoğun Bakım Topluluğu” pazar gecesi bunun bir “acil durum” olduğunu teyit etti.

Kovid-19 bağı inceleniyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matthew Hancock ise ülkede çocuklara arasında Kovid-19’la bağlantılı bir enflamatuar sendrom görüldüğünü doğrulayarak, “Bu konuda çok endişeliyim. Geçmişte başka hastalıkları bulunmayan bazı çocukları bu nedenle kaybettik” dedi. “Bu yeni bir hastalık ve Kovid-19’la bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz” diyen Hancock, “Fakat yüzde 100 emin değiliz. Çünkü buna yakalananların bazıları Kovid-19 pozitif çıkmadı” dedi. LBC Radyosu’na konuşan Hancock, hastalığın çok nadir görüldüğünü, yakalanan çocukların hastalığı çok ağır geçirdiğini ama vaka sayısının şu an için çok düşük olduğunu söyledi.

Öte yandan, İtalya’nın kuzeyinde, Kovid-19 salgınından en ağır etkilenen bölgelerde çalışan doktorlar da dokuz yaşın altındaki çok sayıda çocukta, daha çok Asya’da görülen Kawasaki hastalığına benzer semptomlar tespit ettiklerini açıklamıştı. İtalyan doktorlar, çocukların hastalığı çok ağır geçirdiğini söylemişti.

Belirtileri neler?

Doktorlar, çocuklarda görülen bu hastalığın, bağışıklık sisteminin çok sert tepki verdiği ve vücudu birçok farklı şekilde etkileyebilen, en önemlisi de kan damarlarında sızıntıya sebep olan “Kawasaki” hastalığına neden olabilen bir rahatsızlık olduğunu belirtiyor. (Kawasaki hastalığı, kalpteki kan damarlarının şişmesi sonucu tüm vücutta kızarmalara ve yüksek ateşe neden olan bir hastalık.) Bu durum ortaya çıktığında kan basıncı düşüyor ve akciğerlerle diğer organlardaki sıvı seviyesi artıyor. Hastaların acil olarak yoğun bakımda tedaviye başlaması ve kalp, akciğerler ve bazı durumlarda börek gibi diğer organların desteklenmesi gerekiyor.

Bu hastalıkla hastaneye kaldırılan çocuklarda aynı zamanda toksik şok sendromu semptomları ve Kawasaki hastalığı semptomları üst üste görüldü. Toksik şok da bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon gösterdiği çok ciddi bir sendrom. Çocuklarda farklı semptomlar da görüldü. Bunların başında karın ağrısı, mide ve bağırsaklarda yani sindirim ve boşaltım sisteminde sorunlar ve kalpte enflamasyon geliyor.

‘Salgın, bitme noktasından çok uzak’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19’un dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını belirterek, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyduklarını söyledi. “Çocuklar, Kovid-19’un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler” diyen Tedros, “Salgın bitme noktasından çok uzak” ifadesini kullandı. Bir soru üzerine Ghebreyesus, 30 Ocak’ta “acil durum” ilan ettiklerini, her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini duyurduklarını vurgulayarak “Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz, uygulanmasına ilişkin yetkimiz yok. Dünya (Kovid-19’a ilişkin) dikkatlice DSÖ’yü dinlemeliydi” dedi.