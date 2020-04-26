Sağlık Bakanı Hancock deneme safhasında olan plazma tedavisi için kan bağışında bulundu

5 hours önce
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 ile mücadelede deneme safhasında olan plazma tedavisi için kan bağışında bulunduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Covid-19 tedavisinde hastalığı geçirip iyileşmiş kişilerden alınan kanın tedavide faydalı olup olmadığını ulusal çapta deniyor.

NHS’in kan bağışı ve organ nakli bölümü, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığını geçirmiş ve iyileşmiş kişilere kan bağışı yapmaları çağrısı yaptı.

Plazmanın tedavi değeri henüz kanıtlanmış olmadığından ilk aşamada amaçlanan, bu kanın tedavide işe yarayıp yaramayacağını görmek olacak.

Mart ayında koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen Hancock, “bu önemli klinik denemeye” katkı sunarken paylaştığı fotoğrafında deneye katılması istenen kişilerin kan bağışlamasını istedi; sürecin acıya yol açmadığını söyledi.

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