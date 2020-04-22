İrlanda 5 binden fazla kişinin toplanacağı etkinlikleri Eylül’e kadar yasaklıyor

11 hours önce
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İrlanda

İrlanda’da 5 binden fazla kişinin katılacağı etkinlikler en azından 1 Eylül’e kadar yasaklı olacak.

Hükümet Salı günü yaptığı açıklamada, yerel yetkililerin bu tür etkinlikler için izin almaya çalışmaması tavsiyesinde bulundu.

Bu, ülkede bu yaz büyük kapsamlı bir spor ya da konser etkinliğinin olmayacağı anlamına geliyor.

Ülkede Salı günü Covid-19 nedeniyle 44 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 730’a çıktı. Ülkedeki koronavirüs pozitif vaka sayısı ise 16.040.

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