Koronavirüs İngiltere’de bir günde 684 can aldı: Toplam kayıp 3 bin 605

20 hours önce
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Koronavirüs salgını sebebiyle Birleşik Krallık’ta bir günde 684 kişi hayatını kaybederek bir rekor gerçekleşti. Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı a.ıklamada salgının en şiddetli sonuçlarının yaşanmaya başlayacağını ifade etmesinin ardından bakanlık tarafından son rakamlar açıklandı.

Resmi açıklamaya göre 2 Nisan saat 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 684 kişi daha virüs sebebiyle hayatını kaybederek toplam sayı 3 bin 605’e yükseldi.

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren bakanlık, 3 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 173 bin 784 kişiye Koronavirüs testi yapıldığını, bu kapsamda 38 bin 168 kişide virüse raslandığını duyurdu.

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