Hükümet virüsle mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi

11 hours önce
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Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’in Vuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüsün yeni merkez üssü olarak ilan ettiği Avrupa’da başta İtalya olmak üzere birçok hastane yeni hasta ağırlayacak ekipmandan yoksun.

Koronavirüs (Covid-19) vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin hayvanlar için kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor.

Bloomberg’in haberine göre, İngiliz hükümeti veteriner hekimleri ile tedarikçilerini suni solunum cihazlarını Ulusal Sağlık Servisi ile paylaşmaları için çağrıda bulundu. İlgili kurumlar arasında görüşmeler başladı.

Hükümet diğer taraftan da yaklaşık 20 bin ek makinenin üretilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Akut solunum yetmezliği olan Covid-19’lu hastalar için kullanılan bu cihazlar bu süreçte hayati öneme sahip. Ancak salgının hızla yayılması sebebiyle sağlık sisteminin en gelişmiş olduğu ülkelerde dahi yeterince cihaz bulunmama riski var.

 

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