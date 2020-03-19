İngiltere’de marketlerden Koronavirüs önlemi

İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

İngiltere’nin en büyük süpermarketleri, Tesco, Sainsbury’s, Waitrose ve Morrison kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor.

Süpermarket zinciri Sainsbury’s, şubelerinin, perşembe günleri sabah 7 ile 8 arasında sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı. Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara konması içi daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak.

Ayrıca müşteriler tuvalet kâğıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2’den fazla satın alamayacak.

Tesco 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı.