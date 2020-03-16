İngilitere’de koronavirüs vaka sayısı 1543’a yükseldi ve 55 kişi öldü

3 days önce
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İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre virüsten etkilenen 55 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Bu sabah saat 9’da yapılan son açıklamaya göre ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 1543’e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık genelinde bugüne kadar 44 bin 105 kişiye koronavirüs testi yapıldığı, 1543 kişide virüs saptandığı, 42 bin 562 kişinin ise temiz çıktığı duyuruldu.

 

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