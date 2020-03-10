“İngiliz kraliyeti aynı Kürt aileleri gibi”

Ailesi ünlü Caf aşiretine mensup olan Meksikalı Kürt oyuncu ve aktivist Hanna Jaff, İngiliz kraliyet ailesinin gündemden düşmeyen ismi Prens Adrew’un boşandığı karısı Sarah Ferguson’un yeğeni olan Henry Roper-Curzon ile nişanlandı. Jaff, Kraliyet ailesinin geleneksel değerlerini Kürt ailelerine benzetti; müstakbel eşinin düğünde Kürt müziği ve Kürt yemekleri istediğini söyledi.

Meksika vatandaşı bir Kürt olan oyuncu ve aktivist Hanna Jaff, İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden Henry Roper-Curzon ile nişanlanmasının ardından ilk söyleşisinde, İngiliz kraliyet ailesinin geleneksel aile değerlerini Kürt ailelerine benzetti. Jaff, müstakbel eşinin Kürt kültürüne büyük ilgi duyduğunu da anlattı.

Ocak ayındaki nişan sonrası Rudaw’a konuşan Jaff, “İngiltere ile bütünleşmiş bir kültüre, bir aileye, çok eski bir tarihe katılacak olmaktan ötürü çok gurur ve onur duyuyorum” dedi. Jaff, kraliyet ailesini ‘geleneksel aile değerlerine sahip çok kibar bir aile’ olarak niteleyip, “Aynı Kürt aileleri gibi” dedi.

CAF AŞİRETİNİ MERAK EDİYOR

Jaff, İngiliz kraliyet ailesi üyeleri Prenses Eugenie ile Prenses Beatrice’in kuzeni olan 34 yaşındaki nişanlısı Henry Roper-Curzon’un Kürt kültürüne bakışını “Kürt halkına çok, çok büyük bir saygısı var.” sözleriyle vurguladı.

DÜĞÜNDE KÜRT MÜZİĞİ VE YEMEĞİ İSTİYOR

Hanna Jaff, eşinin düğünde Kürt müziği çalınmasını ve Kürt yemeklerinin de servis edilmesini istediğini söyledi.

Çiftin düğünü temmuz ayında yapılacak. Jaff ve Roper-Curzon, Londra’daki tören sonrasında Meksika’nın başkenti Mexico City’de üç günlük bir kutlama da yapacak.

HANNA JAFF KİMDİR?

Hanna Jaff’ın ailesi, kökeni 1114 yılında doğan Kürt Kralı Zahir Beg Caf’a dayanan Caf aşiretinin mensubu. 1986 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Meksika sınırındaki San Diego kentinde doğan Jaff, Meksika’nın Tijuana kentinde büyüdü. Yüksek lisans derecesini Harvard Üniversitesi’nden alan Jaff, Netflix’te yayımlanan ‘Made in Mexico’ şovuyla oyuncu olarak ünlendi.

Jaff, aktivizmi ve hayırserverliğiyle de tanınıyor. 2015 yılında Meksika’da Yeşillerden Kongre üyesi adayı da olan Jaff, şu an 20’den fazla ülkedeki sığınmacılara yardım eden Jaff Vakfı için çalışıyor.