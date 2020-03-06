İngilitere’de koronavirüs vaka sayısı 163’e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayla dün itibarıyla 115 olan koronavirüs vaka sayısı bugün 163’e yükseldi.

20 binden fazla insanın test edildiği belirtilen açıklamada, koronavirüsüne yakalanan 147 kişinin İngiltere’de, 11 kişinin İskoçya’da, 3 kişinin Kuzey İrlanda’da, 2 kişinin ise Galler’de yaşadığı duruldu.

Dün (Perşembe) akşam saatlerinde yapılan açıklama ile Birleşik Krallık sınırları içerisindeki ilk koronavirüs ölümü, 70’li yaşlarında olan bir kadının yaşadığı Berkshire bölgesinde görüldü.

İsmi açıklanmayan kadın Britanya’da hayatını kaybeden ilk kişi olurken, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk İngiliz’in 1 ay önce Japonya sahil sınırında bekletilen Diamond Princess kuruz gemisinde ölenlerden biri olduğu biliniyor.

İngiltere’de 147 kişide görülen koronavirüs vakasının hangi bölgelerde olduğu da rakamsal olarak açıklandı. Test sonuçlarına göre en yüksek koronavirüs vakası 29 kişi ile Londra’da görülürken, İngiltere’nin Güney Doğusunda 24, Güney Batısında 22, Kuzey Batısında 21, Kuzey Doğu ve Yorkshire Bölgesinde 12, Orta Bölgesinde 12, Doğusunda 11 kişide görüldüğü açıklandı. Kalan 15 vakanın yeri hakkında ise bilgi verilmedi.

İskoçya’da ise Fife, Grampian, Forth Valley, Lothian, Ayrshire & Arran, Greater Glasgow & Clyde sınırları içinde virüs vakalarının görüldüğü duyuruldu.

İngiliz hükümeti koronavirüsüne karşı 46 milyon pound bütçe ayırarak, virüse karşı ilaç ve virüsün tespitini 20 dakika elde edebilecek test için çalışmalara başladı.