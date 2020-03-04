“Senin koronavirüsünü ülkemde istemiyorum” deyip Singapurlu öğrenciyi dövdüler

İngiltere’nin başkenti Londra’da öğrenim gören 23 yaşındaki Singapurlu bir öğrenci ‘koronavirüs salgınından sorumlu olduğu’ bahanesiyle ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Koronavirüs salgınının giderek yayıldığı Avrupa’da, hastalık korkusu varolan ırkçılığı da zaman zaman tetikliyor.

Çin’den başlayan salgın nedeniyle Asya kökenlileri hedef tahtasına oturtan ırkçılar İngiltere’nin başkenti Londra’da Jonathan Mok adlı 23 yaşındaki bir öğrenciye saldırdı.

Facebook hesabından yaşadıklarını anlatan Jonathan, 24 Şubat’ta akşam saatlerinde Oxford Caddesi’nde üç-dört kişilik bir grubun saldırısına uğradığını belirtti. Jonathan, birkaç tane fotoğraf da paylaştı. Bu karelerde Jonathan’ın sağ gözünün morardığı, yüzünde şişlikler ve çizikler olduğu görülüyor.

‘Senin koronavirüsünü ülkemde istemiyorum’ demiş

Jonathan, “Adam beni tekmelemeye çalışan ve sonra, bana bir yumruk daha sallamadan önce ‘Senin koronavirüsünü ülkemde istemiyorum’ dedi. Ben hâlâ şaşkınlık ve şok içindeyken grup, polis gelmeden kaçtı” ifadelerini kullandı.

Jonathan, çevredeki birkaç kişinin saldırıyı durdurmaya çalıştığını söyledi.

Saldırının ardından hastaneye giden Jonathan’ın yüzünde kırıklar olduğu ve yeniden yapılandırma için ameliyat gerekebileceği belirtildi.

Saldırılar artıyor

Öte yandan Jonathan Mok, bu saldırının son birkaç hafta içinde yaşadığı saldırılardan biri olduğunu da vurguladı. Jonathan, “Bana İngiltere’nin ırkçı bir yer olmadığını söyleyenler, bir daha düşünün” dedi.

İnsan hakları örgütleri de özellikle salgınla birlikte Asya kökenlilere yönelik saldırıların arttığını kaydetti.

Soruşturma başlatıldı

Londra Metropolitan Polisi de ‘ağır ırkçı saldırı’ suçuyla soruşturma başlattıklarını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Şu aşamada gözaltına alınan biri olmadığı belirtildi.