Genişletilmek istenen Heathrow havalimanı’a küresel ısınma nedeniyle mahkeme engeli

İngiltere’de mahkeme Londra Heathrow havalimanına iklim ve çevreye olacak etkileri nedeniyle genişleme izni vermedi.

Avrupa’nın en büyük ulaşım merkezi haline gelme planları çerçevesinde yüzde 50 oranında büyütülmek istenen Heathrow havalimanına gelen bu engelleme ile oluşturulan çok sayıda proje de askıya alındı.

Mahkemenin gerekçeli kararında “hükümetin planları ve raporları hazırlarken küresel ısınmaya olacak etkilerini öngörmediği ve bunlara ilişkin yeterli analizlerin yapılmadığı” belirtildi.

14 milyar poundluk bir proje

14 milyar pound bütçe ayrılmış olan proje içerisinde havalimanına üçüncü bir pist yapılması, yeni bir terminal ve ek hizmet binaları planlanıyordu. Londra Heathrow’un batı terminali hali hazırda günde bin 300 uçuşun gerçekleştirildiği bir alan ve varolan altyapının artan talebe cevap veremediği aktarılıyor.

Johnson hükümeti itiraz etmeyecek

Havalimanı yetkilileri kararı temyize götürmek istiyor ancak Başbakan Boris Johnson hükümetinden mahkemenin kararına itiraz edilmeyeceği bilgisi paylaşıldı. Johnson seçim döneminde oldukça yüksek çevre standartları sözü vermişti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da çevreci kuruluşlar ve örgütler ile birlikte projeye karşı çıkanlar arasında ve mahkemenin kararını “Kazandık!” diyerek duyurdu.