İngiltere Merkez Bankası yöneticilerinden CBDC’ler için çağrı

Ulusal para birimlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi çağrıları giderek artmakta. Dijital para birimlerini desteklemek için İngiltere Merkez Bankası (BoE) yöneticilerinden biri tarafından başka bir çağrı daha yapıldı. Chief Cashier, Sarah John’a göre, dünyadaki birçok merkez bankasının, merkez bankası dijital para birimlerini çok ciddiye almaya başlaması gerekiyor.

Sarah John, merkez bankalarının dijital para birimlerinin derinlemesine araştırılması gerektiğine inanıyor. Bu ihtiyacı “çok önemli” olarak nitelendiren bakan, bu merkez bankalarının ilgili özel şirketlerle sinerjiye ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi. Bunun gelecek için gerekli olduğunu ve merkez bankalarının “ileri bir dijital para birimi sağlamak için bir kamu sektörünün veya özel sektörün en iyi olup olmayacağına” karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Sarah ayrıca İngiltere’nin dijital para birimlerine ve onu destekleyen teknolojiye biraz daha destekleyici olması gerektiğini öne sürüyordu. Kripto para biriminin büyümesi burada kalacağından, merkez bankalarının yanı sıra BoE’nin sektörü düzgün bir şekilde düzenlemesi gerektiğini öne sürüyor. Bu düzenleme sadece merkez bankalarının yarattığı dijital para birimleri için değil, aynı zamanda özel kripto para birimi ihraççıları için beklentileri de netleştirecektir.

CBDC’lerin oluşturulması çağrısında, birçok destekçi, dünya merkez bankalarının hızlı hareket etmedikleri takdirde bazı küme düşme riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda önceden uyardı. Sarah bu ifadeleri doğruladı:

“Teknoloji çok hızlı ilerliyor, bu nedenle merkez bankaları para yönetimimizin tam kontrolünü ele geçirme riski taşıyabilecekleri konusunda çok uyanık.”

Geçen yılın Ekim ayında, BoE Facebook’un Libra’sının önemli bir ödeme sistemi olabileceğini itiraf etti. Muhtemelen bu gerçekleşmeye bir yanıt olarak, kurum resmi olarak dijital para birimleri üzerinde araştırma yapmaya başlamıştır. Geçen ay, banka bir CBDC oluşturulması ve kullanımını araştırmak için altı merkez bankası da dahil olmak üzere yedi üyeden oluşan bir koalisyon duyurdu.