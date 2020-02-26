İngiltere’de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı

4 hours önce
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Manchester kentinde, 2009’da yediği sosisli sandviçin kağıdını yere atmakla suçlanan bir öğrenci, 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı ve para cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Ağustos 2009’da gıyabında mahkeme masrafları dahil 370 sterlin cezaya çarptırılan Grace Firth, duruşmada mahkeme celbi eski evine gönderildiği hakkında dava açıldığından bile haberi olmadığını söyledi.

Yargıç, şimdi 32 yaşında olan Firth’ün açıklamasını kabul etti.

Mahkeme masrafları silinirken ceza da 55 sterline indirildi.

Cezaları belediyeler adına özel şirketler kesiyor

Londra’da yere sigara izmariti, sakız ya da başka bir çöp atmanın cezası ortalama 65 sterlin. Belediyeler tarafından toplanan bu cezaların 15 gün içinde ödenmemesi halinde, dava açılıyor, cezanın miktarı 2500 sterline  kadar çıkabiliyor.

Belediyeler yerlere çöp atanları cezalandırmak için özel güvenlik şirketleriyle anlaşıyor.

İngiltere’de geçen yıl Ağustos’ta yayımlanan verilere göre son altı yıl içinde kesilen cezaların oranı dört kattan fazla arttı.

Guardian gazetesine göre 2018’de belediyeler 250 bin’den fazla kişiye yere çöp atmak suçundan ceza kesti. Bu cezaların yüzde 86’sının belediyeler adına çalışan özel şirketler aracılığıyla kesildiği açıklandı.

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