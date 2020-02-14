Polis fotoğraftaki üç kişiyi arıyor

Polis, Camden’e yapılan bir saldırı ile ilgili olarak konuşmak istedikleri üç adamın resmini yayınladı.

Saldırı, 5 Ocak Pazar günü Camden’deki Chalk Farm Road’daki yer alan bir barda saat 02.00 civarında meydana geldi.

Bir grup erkek 23 yaşındaki adam ve yanındaki arkadaşlarına yaklaştı. Grup üyelerinin daha sonra, 23 yaşındaki adamın bazı kız arkadaşlarına uygunsuz davrandıkları bildirildi.

Tacizlere karşı çıkan 23 yaşındaki adam müdahale ettiğinde ve durmalarını istediğinde grup üyeleri tarafından saldırıya uğradı. Olay sonucunda ismi açıklanmayan 23 yaşınki adamın burnunda derin kesik oluştu.

Çıkan olayın ardından grup daha sonra bardan ayrıldı.

Polis ekipleri soruşturmada yardımcı olabileceklerini düşündükleri için yayımladıkları fotoğrafta bulunan üç kişiyle konuşmak istiyor.

Fotoğraftaki kişileriden herhangi birini tanıyanların 101 numarasını arayarak Cad 774 / 05Jan koduyla bilgi vermeleri ya da kimliklerini gizli tutmak için 0800 555 111 numaralı bağımsız yardım kurumu Crimestoppers ile iletişime geçmeleri istendi.