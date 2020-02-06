İngiltere UFO belgelerini yayınlayacak

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), 1950’lerin başından 2009’a kadar uzanan gizli UFO belgelerini ilk kez halka açıklayacağını duyurdu.

Söz konusu raporlarda uzaylı yaşamına dair ne gibi sırların olduğu ise şimdiden merak uyandırdı.

Daha önce, UFO’larla ilgili bazı MoD dosyaları, İngiltere Ulusal Arşivleri internet sitesinde yayınlanmıştı.

Şimdi ise bakanlığın tüm UFO raporları, bu yıl içinde açılacak özel bir internet sitesinde kamuoyuna sunulacak.

İngiltere Ulusal Arşivleri’ne göre İngiltere’nin UFO’lara olan ilgisi 1950 yıllarında başladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) bu esrarengiz fenomeni araştırmak için Uçan Daire Çalışma Grubu (Flying Saucer Working Party) kurmasını isteyen Londra hükümeti, bu konudaki araştırmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdü.

Arşiv kayıtlarına göre Uçan Daire Çalışma Grubu, UFO’ların “sahte, sanrı veya sıradan nesneler olduğu” sonucuna vardı.

Bununla birlikte, MoD bünyesindeki bazı ofisler, Birleşik Krallık’taki resmi UFO araştırmalarını sürdürerek, bu çabaları 21. yüzyıla taşıdı.

MoD tarafından yayınlanacak gizli UFO belgeleri, 1950’lerin başından 2009’a kadar uzanıyor.

Aralık 2009 tarihi itibarıyla UFO çalışmalarını sonlandıran bakanlık, 60 yıllık araştırmanın her satırını önümüzdeki birkaç ay içinde çevrimiçi olarak yayınlamaya hazırlanıyor.