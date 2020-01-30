İngiltere’de aile içi şiddet mağduru kadınların üçte ikisinin sığınma talebi geri çevrildi

İngiltere’de sığınma evleri, aile içi şiddete maruz kalanların 3’te ikisinin barınma yardımı talebini geri çevirdi.

İngiltere’deki Kadın Yardımı Federasyonu (Women’s Aid) tarafından yayımlanan 2020 raporuna göre, sığınma evleri yaklaşık 23 bin mağdurun yardım talebini reddetti. Raporda, finansman krizi aile içi şiddete maruz kalanlara destek sektörünün en büyük sorunu olarak öne çıktı.

Yıllık Denetim raporunda, İngiltere’de aile içi şiddet mağdurlarına ayrılan yatak sayısının, Avrupa Konseyi tarafından önerilenin yüzde 30 altında olduğu vurgulandı.

Women’s Aid, sığınma evlerindeki boşlukların yalnızca yüzde beşinin kamu fonlarına başvurmayan kadınları barındırabildiğini ve yüzde 50’den azının ikiden fazla çocuğu olan kadınları kabul edebileceğini ortaya çıkardı.

1,6 milyon kadın aile içi istismara maruz kaldı

İngiltere’de geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,6 milyon kadının aile içi şiddete maruz kaldığı ve her iki haftada üç kadının eşleri veya eski eşleri tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İngiltere’deki sığınma servisleriyse yaklaşık 11 bin 489 kadın ve 13 bin 787 çocuğa destek oldu. Topluluk bazlı destek servislerininse yaklaşık 156 bin kadına ve 187 bin çocuğa yardımcı olduğu düşünülüyor.

Mağdur sayısı dikkate alındığında desteğin talebin çok daha altında kaldığı görülüyor. Women’s Aid’e göre sığınma evlerine başvuranların toplamda yüzde 64,1’inin talebi reddedildi.

Geri çevirmelerin başlıca sebebinin yer ve kapasite eksikliği olduğu belirtiliyor. 2018 yılında bu nedenle başvurusu reddedilen şiddet mağdurlarının oranı yüzde 17,1 iken bir sonraki yıl bu oran yüzde 20,3’e yükseldi.

Raporda ayrıca, ötekileştirilmiş (marjinal) gruplardan istismar mağdurlarına yönelik uzman desteğinin önemine vurgu yapılıyor. Bu desteğin, özel ihtiyaçlarını karşılamak, ayrımcılık deneyimlerine yanıt vermek ve güvenlik ile desteğe erişimde karşılaştıkları ciddi engellerin üstesinden gelmek için tasarlanması gerektiği belirtiliyor.