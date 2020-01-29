Trump’ın Ortadoğu barış planına Corbyn’den tepki

8 hours önce
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İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu barış planının aslında ‘barış için bir tehdit olduğunu’ belirterek, İngiliz hükümetinden ‘bu rezalete’ karşı çıkmasını istedi.

Jeremy Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu planının bir barış planı olmadığını kaydederek, “Bu, İsrail’in yasadışı sömürgeciliğini garanti altına alma ve Filistin’in haklarını reddetme planıdır. Barış için bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Corbyn, İngiliz hükümetinin ‘bu rezalete karşı çıkması, gerçek bir barış anlaşması ve hakiki bir ‘iki devletli çözüm’ için baskı yapması gerektiğini’ vurguladı.

Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında Ortadoğu barış planını kamuoyuna duyurmuştu.

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