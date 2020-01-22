Sainsbury’s yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Yaklaşık 178 bin işçi çalıştıran ve Birleşik Krallık’ın en büyük ikinci süpermarket zinciri olan Sainsbury’s, yüzlerce çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu. Karara gerekçe olarak ise 2016’da satın alınan Argos’un işletme entegrasyonu gösterildi.

Birleşik Krallık’ın ikinci büyük süpermarket zinciri olan Sainsbury’s, yeni iş kesintilerinde yüzlerce işten çıkarma yapacağını duyurdu. Dev süpermarket zinciri kesintilerin büyük ölçüde 2016’da satın aldığı Argos’un satın alınmasından dolayı, işletme entegrasyonundan kaynaklandığını belirtti.

Metro.co.uk’in haberine göre Sainsbury’s’te toplamda 178 bin kişi çalışıyor. Süpermarkette ticari, perakende, finans, teknoloji, insan kaynakları gibi departmanların Argos’a ve Sainsbury’s’e daha da entegre etme planları olduğu belirtildi.

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Mart ayından beri üst düzey konumundaki çalışan sayısı 5’te bir düzeyinde azalmıştı. Daha önceden de şirket, 500 milyon sterlinlik bir tasarruf planı olduğunu açıklamıştı. Şirket tam olarak kaç kişinin işini kaybedeceğini söylemeyi reddetti ancak tahminler yüzlerce kişinin işten çıkarılacağı yönünde.

ASDA İLE BİRLEŞMESİNE ONAY ÇIKMAMIŞTI

2018 yılının Nisan ayında Sainbury’s, ABD’li perakende devi Walmart’ın iştiraki olan indirimli perakende zinciri Asda ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu. Ancak İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşmesine onay verilmediğini açıklamıştı.

Jaguar Land Rover de 500 çalışanını işten çıkaracak

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover(JLR), çarşamba günü İngiltere’deki iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını açıkladı. Marka İngiltere’de bulunan fabrikası Halewood’ta Range Rover Evoque ve Land Rover Discovery Sport modellerini üretiyor! Firmanın bu kararının arkasında ise 2019 yılında yüzde 6 gerileyen satışlar var!

2012 yılından beridir Chery çatısı altında yaşayan Jaguar Land Rover, İngiltere’deki iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını açıkladı. Toplamda sadece Halewood fabrikasında 4500 çalışanı bulunan marka ülke genelinde yaklaşık olarak 500 kişiyle yollarını ayıracak.

Firmadan yapılan açıklamada, “JLR, performansını optimize etmek için harekete geçti. Marka sürdürülebilir gelişim, uzun dönem başarılı olması planlanan yeni iş modeli ve güvenli gelişim için böyle bir karar aldı” denildi.

Jaguar Land Rover’ın İngiltere’de bulunan Halewood Fabrikası Nisan ayından itibaren 3 olan vardiyasını 2+’ya düşürecek.

İngiliz markanın böyle bir karar almasındaki en büyük neden ise 2019 yılı satışları. Özellikle Çin’deki satışları iyi gitmeyen ve dizel motorlarla alakalı AB’deki değişimlerden ciddi oranda etkilenen Jaguar Land Rover, bu yıl satışlarında yüzde 6 gerileme yaşandığını açıklamıştı. Çin’de ise sadece aralık ayında yüzde 1.3’lük satış kaybı bulunuyor.