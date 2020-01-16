Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı

8 yaşından beri pilot olmak isteyen Seth Van Beek’in fedakar annesi, oğlunun 85 bin poundluk eğitim masrafı için evini sattı. 18 yaşındaki Seth, şimdi İngiltere’nin en genç ticari havayolu pilotu.

Anne yüreği hiçbir şeye benzemez dedirten bir hikaye.. 42 yaşındaki anne Frances, 8 yaşından beri pilot olma hayali kuran biricik oğlu İngiliz Seth Van Beek’in pilotluk eğitimi için gereken 85 bin poundu karşılamak için evini sattı.

8 yaşından beri pilot olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Seth, şimdi 18 yaşında ve en Birleşik Krallık’ın genç pilotlardan biri. Seth, uçuş eğitimi için Yunanistan’a gittiğini, eğitim sonrası ticari uçak pilot lisansını aldığını en büyük hayalinin bir bir gün British Airways’te pilot olmak olduğunu söyledi.

Annesinin desteği ve başarısıyla kısa sürede pilot olan Seth şunları söyledi: “Annem küçüklüğümden beri dünyayı görmek için can atan hevesli bir gezgindi, bizi hep tatile götürürdü. Uçmakla ilgili her şeyi sevdim. 300 tonluk bir metal borunun 12 saate kadar uçabileceği gerçeğini bile!”

“İnsanlar hayallerini kovalamak zorundalar ve annem sayesinde hayalimdeki kariyeri yapabilecek kadar şanslıydım.”

Seth, Ocak 2018’de 16 yaşındaydı ve zorlu giriş sınavlarını geçtikten sonra Egnatia Havacılık Eğitim Koleji’ne gitti. Nisan 2018’de, 17 yaşına bastıktan sonra prestijli Akdeniz uçuş akademisinde 18 aylık eğitime başladı. Seth, her üç ayda bir Kavala Uluslararası Havalimanı’nda öğrenme teorisi ve pratik uçuş arasında değişen 14 sınava oturdu. 18 aylık eğitimini tamamlayan Seth, Birleşik Krallığın en genç pilotu oldu.