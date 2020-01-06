Edmonton’da bir tamirhanede çıkan yangına 70 itfaiyeci müdahale etti

5 hours önce
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Araba tamirhanesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yangın bölgede panik yarattı.

Edmonton, Bull Lane üzerindeki iş yerinde çıkan yangına 7 farklı itfaiye merkezinden 10 yangın söndürme aracı ile yaklaşık 70 itfaiyeci katıldı.

İş yerinin giriş katı kullanılmaz hale gelirken, yakın bir apartmanda bulunan 11 kişi tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

Yangın sebebiyle oluşan duman uzak mesafeden bile görülebilirken, yangının neden çıktığı henüz belirlenmiş değil.

Londra İtfaiye Amirliği yaptığı yazılı açıklamada, sabah 06.28’de yangın ihbarı geldiğini ve Tottenham, Edmonton, Southgate, Stoke Newington, Hornsey, Walthamstow ve Finchley itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek, yangının neden çıktığına yönelik araştırmanın sürdüğünü duyurdu.

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