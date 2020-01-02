İngiltere merkezli gözlemevinden ‘Türkiye 1600 Suriyeli’yi Libya’da savaşmak için eğitiyor’ iddiası

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’nin Libya’da Hafter güçlerine karşı savaşması için bin 600 ÖSO savaşçısını Afrin’deki eğitim kamplarında eğittiğini ileri sürdü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak bilinen Milli Suriye Ordusunun bünyesinde farklı birliklerden bin 600 paralı askerin Libya’ya gönderilmek üzere Türkiye’nin eğitim kamplarında eğitildiğini öne sürdü.

Gözlemevi, bin 600 askerin Hafter güçlerine karşı savaşması için Afrin’deki Türk eğitim kamplarında beklediklerini iddia ederken, bu birliklerin ÖSO’ya bağlı Süleyman Şah, Sultan Murat ve Mutasım tümenlerinden olduklarını da ileri sürdü.

Daha önce ‘300 militan Trablus’a ulaştı’ haberini yaymışlardı

Merkezi İngiltere’de olan SOHR, daha önce de 300 kadar militanın Sarraj hükümetinin merkezi olan Trablus’a ulaştığı bilgisini edindiklerini iddia etmişti.

Daha önce Reuters’a konuşan ve üst düzey oldukları söylenen iki Türk yetkili Suriye’de savaşan ÖSO’ya bağlı savaşçıların Libya’ya gönderilmesi hususunda bir fikrin ortaya atıldığını ancak bunların sayısının belirsiz olduğunu ifade etmişti. Öte yandan Türkiye gündemi günlerdir Libya’ya cihatçıların gönderileceği iddiasını konuşuyor.

Sarraj hükümetinden yalanlama gelmişti

Ancak SOHR’dan farklı olarak Reuters’a konuşan yetkililer Libya’ya henüz savaşçı gönderilmediğine de dikakt çekmişti.

Sarraj hükümeti de SOHR’un 300 militanın Trablus’a ulaştığı bilgisini kesin bir dille yalanlamış, servis edilen görüntülerin Suriye’nin İdlib kentinde çekildiğinin tespit edildiğini ifade etmişti. Hükümet, uluslararası basında çıkan ve servis edilen bu tür yalan ve iftiraları yayanlara karşı hukuki sürecin de yürütüleceğinin altını çizmişti.