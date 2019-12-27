Kafasında şişe kırılan genç kadına 6 dikiş atıldı

2 hours önce
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İngiltere’nin Wight Adası’nda 20 yaşında bir genç kadın gece yarısı saldırıya uğradı. Kafasında şişe kırılan genç kadın kanlar içinde kaldı.

20 yaşındaki Yavana Dix, Wight Adası’nda gece yürürken bir kişinin saldırısına uğradı.

Elindeki cam şişeyle genç kadına defalarca vuran saldırgan, Yavana Dix’i kanlar içinde bıraktı.

Şok olan ve bunalıma giren genç kadın saatlerce ağladı. Hastaneye götürülen genç kadının kafasına 6 dikiş atıldı.

Saldırganın bulunması için soruşturma paylatılırken, genç kadının bunulımda olduğu, uyuyamadığı ve yemek yemeyi kestiği öğrenildi.

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