Akşamdan kalma çalışana evden çalışma izni

2 days önce
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İngiltere’de bir şirket, milenyum kuşağı çalışanların şirkete bağlılığını arttırmak için hafta içi bir gün evden çalışma izni verdi. Çalışanlar dışarı çıkıp eğlendikleri günün ertesinde evden pijamalarıyla çalışabilecek.

Manchester’daki genç yetenekler için cazip bir iş yeri olma hedefinde olan Bolton merkezli dijital pazarlama ajansı The Audit Lab, hafta içi dışarı çıkma alışkanlığı olan çalışanlarına, önceden haber vermeleri koşuluyla evden çalışabilme izni verdi.

Ajansın başkanı Claire Cromptom, “Genelde hafta ortası iş çıkışı bara giden milenyum kuşağı çalışanlarımıza böyle bir fırsat sunmak istedik. Dışarı çıkacaklarsa önceden ‘akşamdan kalma’ rezervasyonu yapıyorlar. Evlerindeki koltuklarında pijamalarıyla çalışabiliyorlar” diye konuştu.

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