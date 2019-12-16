İngiltere’de imalat sektörü yedi yılın en kötü performansını gösterdi

23 mins önce
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IHS Markit tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere’de Kasım ayı imalatı yedi yıldan daha uzun bir sürenin en zayıf performansını göstererek ekonominin dördüncü çeyrekte düşüşe geçme olasılığını artırdı.

Tüm iş aktitesi için öncü gösterge 2016 referandumundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İmalat aktivitesi 47.4’e gerileyerek ekonomistlerin 49.2’lik beklentilerinin gerisinde kaldı.

50 seviyesinin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

Ekonominin büyük kısmını oluşturan hizmet sektörünün öncü göstergesi dokuz ayın en düşük seviyesi olan 49’a düştü. Avrupa Birliği’nden ayrılma ve küresel yavaşlama 2019 yılı boyunca talebi azalttı.

Boris Johnson’ın geçtiğimiz hafta elde ettiği zafer bazı kısa vadeli endişeleri dağıtsa da, gelecek dönemde Birleşik Krallık’ın AB ile ilişkilerine dair çok sayıda soru işareti bulunuyor.

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