Corbyn seçim yenilgisi nedeniyle özür diledi

12 Aralık’ta düzenlenen genel seçimlerden ağır yenilgi alarak çıkan İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, sonuçlardan ötürü taraftarlarından özür diledi.

“Sevdiğim bu ülkeyi birleştirmek istemiştim ama yetersiz kaldığımız için üzgünüm ve bunun sorumluluğu bana ait.” ifadelerini kullanan Corbyn, Mirror gazetesindeki makalesinde, desteğini kaybettikleri emekçi sınıfın taleplerini dinleyerek bu yenilgiden ders çıkaracakları sözünü verdi.

Yaşadıkları hezimete ve tarihin en kötü yenilgilerinden birini almalarına rağmen seçim kampanyasını savunan Corbyn, geleceğe dair ‘korkudan çok ümit’ olması gerektiğini savundu.

Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi, seçimlerde 650 sandalyeli parlamentoda 203 milletvekilliği kazanarak ikinci sırada yer aldı.

Böylece İşçi Partisi, 2017’de kazandığı 262 sandalyeden 59’unu kaybederek, 1935’ten bu yana en büyük yenilgisini almış oldu.

“İstifa edeceğim”

Daha önceki açıklamasında sonucun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu kaydeden Corbyn, Brexit’in seçim tartışmalarını çok fazla kutuplaştırdığını, normal siyasi tartışmaların çoğunu geçersiz kıldığını belirterek, bir sonraki seçimde partisinin başında yer almayacağını açıklamıştı.

Corbyn, gazetedeki yazısında İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Ancak net bir tarih vermedi.

“Milyonlarca insan manifestomuzda kendileri ve toplumumuz için daha iyi bir gelecek gördü.” ifadesini kullanan Jeremy Corbyn, “Ancak tüm mücadelemize rağmen en nihayetinde bu seçim Brexit’le ilgiliydi.” değerlendirmesinde bulundu.

“Medya, Boris Johnson’ı destekledi”

İngiliz medyasını yanlı davranmakla suçlayan İşçi Partisi lideri, Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin kampanyasının medyanın çoğunluğu tarafından desteklendiğini ve Brexit’in ancak Johnson’la gerçekleştirebileceği fikrine toplumun ikna edildiğini öne sürdü.

Bu arada yenilginin ardından İşçi Partisi içerisinde öfkenin hakim olduğu ve partinin ileri gelenlerinin Corbyn’in bir an önce istifa etmesi için baskı yaptığı belirtiliyor.