Johnson: 31 Ocak’ta AB’den ayrılıyoruz

Muhafazakar Parti adına 1987’den bu yana en büyük zaferi kazanan Başbakan Boris Johnson, bu sonuçla sonunda AB’den ayrılabileceklerini, ikinci bir ‘AB’den ayrılıp ayrılmama’ referandumu tehdidinin de bertaraf edildiğini söyledi. Johnson 31 Ocak’ta Brexit’in hayata geçeceğini açıkladı.

İngiltere’deki erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson, üç yıldan uzun süredir Brexit üzerinden yaşanan siyasi karmaşayı eleştirdi ve “Halk Muhafazakar Parti hükümetine güçlü bir yetki verdi, Brexit’i gerçekleştireceğiz. Bu saçmalığa bir son vereceğim ve 31 Ocak itibariyle Brexit’i halledeceğiz” dedi.

“HAYDİ BREXİT’İ HALLEDELİM”

İngiltere halkının sandıkta ‘inkar edilemez ve tartışılmaz’ bir karar verdiğini savunan Johnson, böylece ikinci bir Brexit referandumu tehdidini de bertaraf ettiklerini söyledi.

Halkın, partisine verdiği desteği ‘çantada keklik’ gibi görmeyeceklerini de belirten Johnson, “Haydi Brexit’i halledelim ama önce kahvaltı yapalım” ifadelerini kullandı.