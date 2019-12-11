Britanya’da 2017’den bu yana ilk kez kuş gribi görüldü

1 hour önce
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Britanya’nın Suffolk bölgesinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakaları görüldüğü doğrulandı.

Çevre Bakanlığı, salgının doğrulanmasının ardından çiftlikteki 27 bin tavuğu tamamının öldürülmesine karar verdi.

Virüsün türü “düşük patojenik kuş gribi” olarak belirlendi. İngiltere Kamu Sağlığı kurumu, hastalığın kamuoyuna oluşturduğu tehditin çok az olduğunu ve Yemek Standartları Kurumu durumun yemek güvenliğine risk oluşturmadığını ifade etti.

Tavukların “insani” bir şekilde öldürüleceği belirtilirken, bu kararın hastalığın yayılmasının engellenmesi için alındığı bildirildi.

Britanya’da en son kuş gribi vakası 2017 yılında görülmüştü. Salgının kaynağının bulunması için detaylı bir inceleme başlatılacağı ifade edildi.

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