İngiltere’de seçimlere ‘Rus müdahalesi’ tartışması

İngiltere’de başbakanı belirleyecek olan önemli seçime sayılı günler kala İngiltere’de ‘Rus müdahalesi’ tartışması gündemde.

Seçim kampanyası sırasında sosyal paylaşım sitesi Reddit’de, İngiltere ile ABD arasında yapılacak olan ticari anlaşmalara ait olduğu iddia edilen belgeler yayınlandı. Reddit yöneticileri, 451 sayfalık dosyanın Rus hackerler tarafından sızdırıldığını, şüpheli hesapların da kapatıldığını açıkladı.

Belgelere ulaşan İşçi Parti’si adayı Jeremy Corbyn söz konusu belgelerin, Boris Johnson’un ABD ile yürüttüğü görüşmelerde ülkenin ‘Ulusal Sağlık Hizmeti’ni (NHS) satılığa çıkaracağının ispatı olduğunu’ savundu. Johnson ise son yapılan televizyon tartışmasında bu iddianın “doğru olmadığını” söyledi.

Hükümet belgeleri yalanlamadı

Muhafazakar Parti hükümeti belgelerin doğruluğuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kendisine belgelerle ilgili yöneltilen bir soruya Johnson, “Bu meselenin derinlemesine araştırılması gerektiğini düşünüyorum” diye yanıt verdi.

NBC’ye konuşan bir hükümet sözcüsü ise, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin bu konuyu incelediğini ve sızıntılarla ilgili yorum yapmanın uygun olmayacağını dile getirdi.

Belgelerin gerçek olduğunu savunan Corbyn ise, “Dosyayı açığa çıkardığımızda ne Başbakan ne de herhangi bir hükümet yetkilisi bunun sahte olduğunu söylemedi” yorumunda bulundu.

“Sızıntının arkasında Rus hackerler var”

Reddit yetkilileri ise söz konusu belgelerin Rus menşeili hackerlar tarafından sızdırıldığını açıkladı.

Site sorumluları, Rusya’nın seçimlere müdahale etmeye çalıştığının altını çizerek, sızıntıyı yapan hesabı ve bu hesapla ilişkili diğer 60 hesabı da tamamen yasakladığını duyurdu.

Reddit, belgeleri sızdıran kişilerin oldukça koordineli çalıştığını ve Rusya’da ortaya çıkan bir grubun parçası olduğunu belirtti.

Reddit, paylaşılan blog yazısında “Son zamanlarda Birleşik Krallık’tan sızan belgeleri içeren Reddit’teki bir paylaşımdan haberdar olduk. Bu hesabı ve ona bağlı hesapları inceledik ve bugün bunun Rusya’dan kaynaklandığı bildirilen bir kampanyanın parçası olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belgeleri sızdıran kişilerin “Secondary Infektion” adlı bir hacker grubuna bağlı olduğunu belirten Reddit, bu hesapların yanı sıra İngiltere ile ilgili sızıntılar için açılmış olan bir tartışma forumunu da yasakladığını söyledi.

“Rusya’nın amacı İngiliz siyasetine olan güveni zedelemek”

Oxford Üniversitesi’nde araştırmacı olan Lisa-Maria Neudert, Rusya’nın herhangi bir adayı destekleme amacını gütmediğini ifade etti. Neurdert’e göre, Rusya’nın hedefinin, halkın İngiliz siyasetine olan güvenini zedelemek ve insanları telaşlandırmak.