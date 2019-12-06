İngiltere’de Roma Dönemine ait tavuk yumurtası bulundu

İngiltere’de Roma döneminden kalma bir yerleşimde, 1.700 yıllık sağlam bir tavuk yumurtası bulundu.

Bu yumurta muhtemelen Roma cenaze töreninin bir parçası olarak sulu bir çukura bırakılmıştı.

Uzmanlara göre, Roma Britanyasından kalma ilk tam yumurta gerçekten eşsiz bir keşif.

Söz konusu yumurta, Buckinghamshire, Aylesbury’de kazı sırasında bulunan dört tavuk yumurtasından biriydi, ancak üç tanesi çıkartılırken kırıldı ve çürük yumurta kokusu etrafa yayıldı.

Kazılar sırasında bulunan diğer organik bulgular arasında, deri ayakkabılar, tahta aletler ve çok nadir bulunan bir sepet yer alıyor.

Arkeolog Edward Biddulph, keşiflerin kapsamının öngörülenden çok daha fazlası olduğunu söylüyor.

Meşe ve söğütten yapılmış bir sepet kalıntıları da keşfedildi.

Oxford Archaeology South’un kıdemli proje yöneticisi Bay Biddulph, “göze çarpan keşiflerin” bir çukurda bulunduğunu söylüyor.

“Tıpkı bir dilek kuyusu gibi, üçüncü yüzyılın sonlarından itibaren, insanlar bu çukura iyi şans getirmesi için nesneler atıyordu.”

Biddulph, “Çukur hala su dolu ve dolayısıyla dikkat çekici organik nesnelerin hepsi günümüze kadar oldukça iyi korunmuş.” diyor.

“Hepsi arasında en olağanüstü olanı, dokuma meşe kayışları ve söğüt çubuklarından yapılmış bir sepet ve dört tavuk yumurtasıydı. Yumurtalar çok kırılgandı, üçü kırıktı ve güçlü bir çürük yumurta kokusu bıraktı.”

Bir Roma aynası ve çömlek kalıntıları da keşfedilmiştir.

Yumurtalar o dönemde doğurganlık, yeniden doğuş ve Roma tanrıları Mithras ve Merkür ile ilişkilendirildi.

Biddulph, “Kabuk parçaları genellikle daha önce Roma mezarlarında bulunmuştu, ancak bu İngiltere’de bilinen tek tam Roma yumurtası ve gerçekten eşsiz bir keşif.” diyor.

Biddulph, yumurtaların ve ekmek sepetinin, bir cenaze töreni sırasında dini bir uygulamanın bir parçası olarak çukura bırakılan yiyecek adakları olabileceğine inanıyor.