Londra Ulaştırma Dairesi, Uber’in lisansını uzatmama kararı aldı

2 hours önce
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Uber, Londra’da taşımacılık ruhsatını kaybetti. Londra Belediyesi, 14 bin yolculuğun sigortasız sürücüler tarafından yapıldığını ortaya çıkardıktan sonra şirketin İngiltere’nin başkentinde taşımacılık yapma lisansı iptal edildi.

İTİRAZA KADAR DEVAM EDECEK

Kamu idaresi tarafından şirkete eylül ayında sigorta eksiklerini gidermek için ek süre verilmişti. Guardian’da yer alan habere göre; Uber’in üç hafta içinde yasal olarak karara itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz sonuçlanana kadar kentte Uber ile yolculuk yapılabilecek.

Uber’in taşımacılık lisansının iptal kararı Eylül 2017’de de alınmıştı, Uber konuyu yargıya taşıyıp 15 ay daha uzatma kararı almıştı. Bu ay içerisinde yapılan tespitlerde ehliyetleri iptal edilmiş sürücülerin de Uber şoförlüğü yaptığı ortaya çıkınca Uber lisansını tamamen kaybetmiş oldu.

UBER KARARA İTİRAZ EDECEK

Londra’dan sorumlu Uber’in bölge yöneticisi Jamie Heywood yaptığı açıklamada ruhsatı yenilememe kararının olağanüstü olduğunu ve yanlış bir karar olduğunu söyledi. Karara itiraz edeceklerini ekledi. Londra’da 3.5 milyon Uber kullanıcısı ve 45 bin Uber sürücüsü olduğu bilgsini de verdi.

“ÖNEMLİ OLAN HALKIN GÜVENLİĞİ”

Ruhsatlı Taksi Sürücüleri Derneği Başkanı Steve McNamara ise belediyenin aldığı kararı yerinde bulduklarını belirtirken, “Önemli olan halkın güvenliği” diye konuştu.  Sendikalar ise 50 bine yakın Uber şoförünün işsiz kalmasından endişeli. En kısa zamanda Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’dan randevu almışlardı.

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