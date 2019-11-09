The National Portrait Gallery üç yıl kapanacak

18 hours önce
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Müze yetkilileri önceki gün 123 yıllık müzenin, 35.5 milyon sterlinlik yenileme çalışmaları için üç yıl kapalı kalacağını duyurdu.

Guardian’da yer alan habere göre müzenin sözcüsü, 29 Haziran 2020’de başlayacak yenileme çalışmalarının 2023 ilkbaharında tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Ayrıca açıklamada, galerinin kapalı kaldığı süre boyunca Birleşik Krallık’taki galerilere ve organizasyonlara, 300 portrenin ödünç verileceği de belirtildi.

Galerinin direktörü Nicholas Cullian “Dönüştürülmüş bir The National Portrait Gallery’yi sunma yolculuğumuza başlıyoruz” dedi.

tahri

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