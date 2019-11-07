İngiltere’de YPG’li İngiliz’e hapis cezası verildi

Irak ve Suriye’ye giderek YPG ve PKK’ya ait kamplarda eğitim alan İngilize hapis cezası verildi.

Londra’da ağır ceza mahkemesi Old Bailey’de yargılanan Aidan James adlı İngiliz vatandaşı hakkındaki karar açıklandı.

Duruşmanın yargıcı Edis, James’e PKK’nın bir terör örgütügü olduğunu ve bunu James’in de bildiğini söyledi.

Mahkeme jürisi tarafından Suriye’deki YPG kamplarına katılma suçundan beraat eden James, atfedilen terör suçlarını reddetti.

Dava sonunda kararını açıklayan yargıç, James’in Suriye’ye gitmeden önce esrar ve kokain bulundurma, kokain tedarik etme suçlarından 3 yıl, Irak’taki PKK kamplarında bulunmaksa 12 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

4 yıllık cezasının en az yarısını hapiste geçirmesi gereken James’in, Şubat 2018 tarihinde yakalanmasından bu yana cezasının yaklaşık yarısı kadar tutuklu kaldığı belirtildi.

İngiliz ordusuna başvurusu kabul edilmedikten sonra İŞID ile mücadele için YPG’ye katılan James, ceza alan ilk İngiliz vatandaşı oldu.

Suriye’den İngiltere’ye dönerken geçen yıl 4 Şubat’ta Liverpool Havalimanı’nda gözaltına alınan James, “terör eylemine hazırlık” ve “terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak” suçlarından yargılanıyordu.

PKK, 2001’den beri İngiltere’de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.