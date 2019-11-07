Ruanda’dan eski komutanların serbest kalmasını isteyen İngiliz vekillere ret

Ruanda, İngiliz vekillerin, tutuklu bulunan iki eski üst düzey askeri görevlinin serbest bırakılması çağrısını reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ruanda hükümetini aşağıladığı ve halkı tahrik ettiği için 2016’da mahkum edilen iki üst düzey komutanın serbest bırakılması için İngiliz vekillerden yapılan çağrı kabul edilmedi.

Ruanda Adalet Bakanı Johnston Busingye, İngiliz vekillere, tutuklu bulunan eski Cumhuriyet Muhafız Alayı Komutanı Albay Tom Byabagamba ve Ruanda’nın İngiltere’deki eski Askeri Ataşesi Tuğgeneral Frank Rusagara’yı serbest bırakma çağrısının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Busingye, bağımsız yargı süreci hakkında yorum yapmalarının ve yargıya müdahale etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Beş İngiliz milletvekili, hafta başında Ruanda hükümetine yazdıkları mektupta, eski komutanların sağlık koşullarındaki kötüleşmeye işaret ederek bu isimlerin serbest kalmasını istemişti.

2016’da yargılanan komutanlardan, devletin çok sayıda suikasta karıştığını ileri süren Byabagamba 21, hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtladığına ilişkin açıklamalar yapan Rusagara ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.