Tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen Muhafazakar vekil istifa etti

Ülkede seçim kampanyası başlarken, bir tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen yardımcısı hakkında yalan söylemekle suçlanan Galler Bakanı istifa etti. Başbakan Boris Johnson’ın kabinesi üyelerinden Galler Bakanı Alun Cairns, seçim kampanyasının ilk resmi gününde istifasını sundu.

İstifa mektubunda aklanacağından emin olduğunu kaydeden Cairns, ancak iddiaların hassasiyeti nedeniyle görevi bırakma kararı aldığını belirtti.

Cairns, geçen hafta, yardımcısının verdiği ve geçen yılın nisan ayındaki bir tecavüz davasının düşmesine yol açan kanıtlarının farkında olmadığını iddia etmişti.

Ancak BBC bu hafta, Cairns’e Ağustos 2018’de konuyla ilgili olarak elektronik posta gönderildiğini, buna rağmen bakanın bu kişinin Galler meclisi adaylığını desteklediği ortaya çıkarmıştı.

Ülkede muhalefetin görevi bırakmaya çağırdığı Cairns, “yüzsüzce yalan söylemekle” suçlanmıştı.

İngiltere’de hükümet, parlamentonun Brexit’te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin de desteğiyle 12 Aralık’ta erken seçim kararı alınmıştı. Parlamentonun bugün feshedilmesiyle de seçim kampanyası başlamıştı.

Brexit savaştan beri İngiltere’nin başına gelen en kötü şey

İngiltere Parlamentosu (Avam Kamarası) eski Başkanı John Bercow, Brexit’i ‘savaştan bu yana ülkenin başına gelen en kötü şey’ olarak tanımladı.

Bercow, Londra’da yaptığı açıklamada söz konusu savaşın hangisi olduğunu belirtmezken, şunları söyledi:

“Artık Sözcü değilim, tarafsız olmama gerek yok. Bu yüzden eğer bana sorarsanız, Brexit’in ülkemiz için iyi olduğunu düşünmüyorum.”

Bercow, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gösterdiği çaba sebebiyle kendisine saygı duyduğunu, fakat Brexit’in ülkeye yardımcı olmadığını ve Brexit ‘dramasının’ yakın zamanda çözüleceğini düşünmediğini de ekledi.

Bercow, Avam Kamarası’nda 10 yıl görev aldıktan sonra istifasını açıklamış ve Bercow’un yerini Lindsay Hoyle almıştı.