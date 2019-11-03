Brexit Partisi lideri Farage seçimde milletvekili adayı olmayacak

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının en büyük savunucusu olan Brexit Partisi lideri aşırı sağcı Nigel Farage 12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimde aday olmayacağını açıkladı.

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılığının (Brexit) üçüncü kez ertelenmesi üzerine 12 Aralık’ta erken genel seçime gidiyor. Seçimde merak edilen konuların başında ülkenin AB’den ayrılmasını ana politika olarak belirleyen Brexit Partisi’nin göstereceği performans geliyor. Brexit Partisi lideri aşırı sağcı Nigel Farage ise 12 Aralık’taki seçimlerde kendisinin milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Farage partisinin 600 milletvekili adayını desteklemek için seçim kampanyasına yoğunlaşacağını söyledi.

“Brexit’in gerçekleşmesi için nasıl hizmet edebilirim diye çok sıkı düşündüm” diyen Farage aday olup parlamentoa bir koltuk bulmak yerine 600 milletvekili adayını desteklemeyi seçtiğini kaydetti.

BBC’ye konuşan Nigel Farage Başbakan Boris Johnson’un AB ile yaptığı anlaşmanın aleyhinde kampanya yürütecek.

Nigel Farage bu hafta seçim kampanyası kapsamında yaptığı konuşmada, Boris Johnson’dan AB ile yaptığı ayrılık anlaşmasından vazgeçmesini isteyerek Muhafazakar Parti liderine ayrılık ittifakı kurmayı önermişti. Bu ittifakla parlamentoda çoğunluğu elde edip Brexit’i gerçekleştirebileceklerini savunan Farage, teklifinin kabul edilmemesi durumunda ise İngiltere, İskoçya ve Galler’de her bir kontenjan için aday çıkaracakları açıklamıştı. Brexit Partisi lideri Farage, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına göndermede bulunarak, ittifaka gitmeleri durumunda “durdurulmaz” olacaklarını söylemişti.

Boris Johnson ittifak teklifini reddetti

Başbakan Boris Johnson ise Nigel Farage ile seçim ittifakı yapmasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen öneriyi reddetti. Johnson, BBC’ye yaptığı açıklamada Trump’ın önerisine ilişkin, “nereden gelirse gelsin tavsiyeler için her zaman minnettar olduğunu” söyledi ancak ittifak yapmanın zorluklarına dikkat çekti.