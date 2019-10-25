Avam Kamarası Hong Kong eylemcilerine vatandaşlık vermeyi tartışacak

Avam Kamarası’nda Hong Kong eylemcilerine vatandaşlık verilmesi konusu tartışılacak. Hong Kong’da devam eden İngiliz ve ABD yanlısı protesto gösterilerinde ise, eylemciler İngiliz konsolosluğu önünde insan zinciri kurarak ‘Tanrı Kraliçe’yi korusun’ marşını söyledi.

Hong Kong’da Nisan ayından beri devam eden protesto gösterilerinde çok sayıda İngiliz ve ABD bayrakları kullanıldığı görülüyor.

Eylemciler ayrıca, kullandıkları pankartlarda ABD ile İngiltere’ye çağrıda bulunarak ‘Hong Kong’u kurtarmasını’ talep ediyorlar.

Hong Kong’un 1997 öncesinde İngiliz sömürgesi olduğuna atıfta bulunan eylemciler ayrıca, Hong Kong’un ‘yeniden İngiliz yönetimine girmesi’ talebinde bulunuyorlar.

Eylemciler son olarak, Hong Kong’daki İngiliz konsolosluğu önünde buluşup insan zinciri kurarak İngiliz milli marşını (Tanrı Kraliçe’yi korusun) söylediler.

Çok sayıda İngiliz bayrağının da kullanıldığı görülen eylemde aynı zamanda ‘Hepimiz Britanyalıyız’ sloganları da atıldı.

Mevcut yasalara göre, Hong Kong’un Çin’e devredildiği 1997 yılından önce doğan vatandaşlar BN pasaportu olarak anılan İngiliz Ulusal (Yurtdışı) pasaportu taşıma hakkına sahip.

İngiliz Ulusal (Yurtdışı) statüsüne sahip kişiler için üretilen pasaport, ilk olarak 1985 yılında çıkan Hong Kong Yasası’ndan iki yıl sonra 1987’de kullanıma girmişti.

Bölge, Çing Hanedanı tarafından devredildiği 1842 yılından 1997 yılına kadar İngiliz sömürgesi altındaydı.

‘HONG KONG EYLEMLERİNE DESTEK’ TEKLİFİ

Hong Kong’dak İngiliz yanlısı eylemcilerin talepleri ise İngiltere parlamentosunda karşılık buldu.

170’ten fazla İngiliz parlamenter tarafından hükümete sunulan ‘Hong Kong’daki eylemlerin desteklenmesi ve Hong Konglulara vatandaşlık verilmesi’ teklifi, bugün akşam saatlerinde Avam Kamarası’nda tartışmaya açılacak.

Üyelerden, ‘Hong Kong’daki son siyasi karışıklık ve Hong Kong vatandaşlarına vatandaşlık teklifi’ hakkında bir tartışma yapmaları istenecek.

RESMİ OYLAMAYA YOL AÇMA OLASILIĞI DÜŞÜK

Acak, Lordlar Meclisi’nin çapraz oturum üyesi olarak oturan Liberal Demokrat Üye David Alton tarafından ortaya atılan tartışmanın ‘bağlayıcı olmadığı ve herhangi bir resmi oylamaya yol açma olasılığının düşük olduğu’ belirtiliyor.

İngiltere merkezli Hong Kong gözlem organizasyonu direktörü Johnny Patterson da, Hong Kong’daki durumun ‘bıçak sırtında’ olduğunu söyledi ve hükümeti ‘desteğini göstermek için bir an önce garekete geçmeye’ çağırdı:

“Bunun kolay yolu Hong Konglulara vatandaşlık hakkı tanımaktır. Bugün yapılacak tartışma bu yüzden zamanında ve önemlidir. Boris Johnson, Hong Kongluların her şekilde yanında duracağını söylemişti. Şimdi bunu kanıtlama zamanı.”

‘Stand with Hong Kong’ organizasyonu danışmanlarından Chris Whitehouse da, “İngiltere hükümetinin Hong Kongluları koruması, özgürlüklerini savunması ve baskıcı Çin rejimine karşı onların haklarını savunması gerektiği gibi kalıcı bir görevi var” ifadelerini kullandı.

HONG KONG EYLEMLERİ

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının ‘öldüğünü’ açıklamıştı.

“Tasarı öldü” açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül’de tasarının geri çekileceğini belirterek “Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek” ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra ‘eylemcilere yönelik polis şiddetinin’ soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların ‘ayaklanma’ olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.