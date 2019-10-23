Essex’te bir kamyonda 39 ceset bulundu

Polis, Essex’in Greys bölgesinde bulunan Waterglade Endüstri Alanındaki bir kamyonun arkasında bulunan konteynır içinde 39 kişiye ait cansız bedenler buldu.

Bu gece sabaha karşı 01.40 sularında yapılan incelemelerin ardından biri 18 yaşının altında çocuk, 38 yetişkinin öldüğü duyuruldu.

Kuzey İrlandalı olduğu açıklanan 25 yaşındaki kamyon şoförünün cinayet şüphelisi olarak göz altına alındığı açıklandı.

Olay yerini kordon altına alan polis ekipleri geniş bir araştırma çalışması başlattı.

Konu hakkında açıklama yapan Baş Komiser Andrew Mariner, “Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği trajik bir olay. Ne olduğunu belirlemek için araştırmalarımız sürüyor. Mağdurları tespit etme sürecindeyiz, ancak bunun uzun bir süreç olacağını düşünüyorum. Kamyonun Bulgaristan’dan geldiğine ve ülkeye 19 Ekim Cumartesi günü Holyhead’e girdiğine inanıyoruz ve araştırma için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.” dedi.

‘Şok içindeyiz ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz’

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, olayla ilgili ilk açıklamasında “Şok içindeyiz ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çok trajik bir olay” dedi.

Olayın yaşandığı Thurrock bölgesinin Muhafazakâr milletvekili Jackie Doyle-Price ise paylaştığı Twitter mesajında “İnsan kaçakçılığı korkunç ve son derece tehlikeli bir olgu. Umarım Essex emniyeti bu katilleri yakalar ve yargı önüne çıkarır” dedi.

2000 yılında İngiltere’nin Dover kentinde 58 Çinli göçmenin cesedi bir kamyonda bulunmuş, kamyonun Hollandalı sürücüsü cinayetten hüküm giyerek hapis cezasına çarptırılmıştı.