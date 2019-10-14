Şirketler maliyetleri düşürecek ve işe alımları azaltacak

İngiltere’de uzun süredir devam eden politik belirsizlik, finans yöneticilerini maliyetleri düşürmeye ve şirketleri tahmin edilemeyecek bir yıla hazırlanmalarına yardımcı olmak için işe alımlarını durdurmaya zorluyor.

İngiltere’nin en büyük şirketlerini denetleyen 91 CFO’nun maliyet kontrolüne ilişkin yenilenen bir odaklanmanın 10 şirketten 6’sı için güçlü bir öncelik olacağına işaret ettiği belirtildi.

Ankette, 10 CFO’dan 7’sine göre, işe alımların gelecek 12 ay içinde azalacağı belirtildi.

Deloitte’nin baş ekonomisti Ian Stewart, “Belirsizlik algıları artıyor ve kurumsal risk iştahı kayboluyor. Öncelik genişleme değil maliyetleri düşürmek gibi görünüyor.” açıklamasını yaptı.