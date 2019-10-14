Şirketler maliyetleri düşürecek ve işe alımları azaltacak

5 hours önce
0 191 Bir dakikadan az

İngiltere’de uzun süredir devam eden politik belirsizlik, finans yöneticilerini maliyetleri düşürmeye ve şirketleri tahmin edilemeyecek bir yıla hazırlanmalarına yardımcı olmak için işe alımlarını durdurmaya zorluyor.

İngiltere’nin en büyük şirketlerini denetleyen 91 CFO’nun maliyet kontrolüne ilişkin yenilenen bir odaklanmanın 10 şirketten 6’sı için güçlü bir öncelik olacağına işaret ettiği belirtildi.

Ankette, 10 CFO’dan 7’sine göre, işe alımların gelecek 12 ay içinde azalacağı belirtildi.

Deloitte’nin baş ekonomisti Ian Stewart, “Belirsizlik algıları artıyor ve kurumsal risk iştahı kayboluyor. Öncelik genişleme değil maliyetleri düşürmek gibi görünüyor.” açıklamasını yaptı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 hour önce
100

Parlamentoda yeni yasama yılı açıldı

2 hours önce
68

Happy Days Holidays’ten rüya gibi Balkan turu

3 days önce
647

Barış Pınarı Harekatı protestoları devam ediyor

3 days önce
379

KKTC Turizm Bakanı Londra’da 3 farklı toplantıya katıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin