Londra Taşımacılık konseyi Uber’in lisansını geçici olarak 2 ay uzattı

6 hours önce
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Londra Taşımacılık konseyi (Transport for London, TfL) bugün  yaptığı yazılı açıklama ile Uber’in yeni bir lisans başvurusu yapmadan önce geçici uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

2 aylık geçici lisansın son 15 aydır kullanılan mevcut lisansla aynı koşul ve hükümleri taşıdığı belirtilen açıklamada, Uber’in yeni lisans başvurusu için yolcu güvenliği konusunda gerekli iyileştirmeleri yapması istendi.

Uber yetkilileri 2 ay içinde TfL’in oldukça ısrarlı olduğu müşteri güvenliği konusunda iyileştirme yapmazsa lisansını kaybedecek ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak.

Daha önce lisansı iptal eden Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın sözcüsü şirketlerin büyüklüklerinin hiçbir öneminin olmadığını, tüm firmaların kurallara riayet etmek zorunda olduklarını açıkladı.

Transport for London, Londra’da 2001 yılından bu yana şehir ulaşımının büyük bir bölümünden sorumlu olan yerel yönetim organı. Londra’da ulaşım stratejisinin uygulanması ve ulaşım hizmetlerini yönetmekle yükümlü olan kurumun başkanlığını Sadiq Khan yürütüyor.

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