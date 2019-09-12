İngiltere, Rusya’nın en tehlikeli üç silahını açıkladı

Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden Tuğgeneral Julian Ball, Rusya’nın en tehlikeli üç silahını açıkladı. Ball’a göre Rusların en tehlikeli silahları S-400 hava savunma sistemi, Bastion-P kıyı savunma sistemi ve İskender operasyonel-taktik füze sistemi.

Uluslararası Savunma ve Güvenlik Donanımı Fuarı’nda (DSEI 2019) Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden Hava Tuğgenerali Julian Ball, Rusların en tehlikeli silahlarının S-400 hava savunma sistemi, Bastion-P kıyı savunma sistemi ve İskender operasyonel-taktik füze sistemi olduğunu söyledi.

Ball’ın açıklamalarına göre, Rusya’nın elinde bulundurduğu bu füze sistemlerinin yardımıyla elde ettiği ‘geçişe ve manevraya kapatma alanı’ (A2-AD), Birleşik Krallık’ın değişen şartlara hızlı karşılık verme kabiliyetine gölge düşürüyor.

Ball, bu tür sınırlamalarla yapay zekâ teknolojileri, yeni silahların geliştirilmesi ve askeri taktiklerin değiştirilmesi ile başa çıkılabileceğini belirtiyor.

Uzun menzilli bir hava savunma sistemi olan S-400, düşman hava araçları, orta ve uzun menzilli kruz ve balistik füzelerinin yanı sıra, karadaki hedefleri imha edebiliyor. Söz konusu savunma sisteminin menzili 400 kilometreyi bulurken, 30 kilometre irtifadaki hedefleri imha edebiliyor.

Bastion-P kıyı savunma sistemi ise; düşmanın su üstü ve sualtı hedefleriyle karadan mücadeleye yönelik bir sistem. Söz konusu sitem aracılığıyla Rusya; düşman gemilerini, deniz altılarını, uçak gemilerini ve tüm diğer deniz mühimmatlarını imha edebiliyor.

İskender operasyonel-taktik füze sistemlerinin menzili 500 kilometreyi buluyor. Bu sistemlerin esas amacı, düşman birliklerinin hava savunma ve füze savuma sistemlerini etkisiz hale getirmek.