Boris Johnson’ın parlamento tatili, İngiltere genelinde protesto edildi: ‘Darbeyi durdur’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ‘anlaşmalı veya anlaşmasız’ Brexit hedefiyle, parlamentoyu askıya alma kararı Cumartesi günü ülke genelinde protesto edildi.

Londra’nın yanı sıra Manchester, Liverpool, Birmingham, York ve Belfast dahil çok sayıda şehirde daha Brexit karşıtları sokağa çıktı.BBC’ye parlamento tatili ile ilgili konuşan Başbakan Johnson, kararın arkasındaki gerekçeyi, “Avrupa Birliği’ndeki dostlarımız, anlaşmasız ayrılığın parlamentoda engellenebileceğini düşündüğü sürece, arzu ettiğimiz anlaşmayı elde etme olasılığımız azalır” sözleriyle savunmuştu.

Londra’da Başbakanlık ofisi çevresindeki protestoda Johnson, aralarında “Diktatör” kelimesinin de geçtiği çok sayıda pankartla protesto edildi.Gösterinin duyurusunun yapıldığı Facebook sayfasında ise “Darbeyi durdur, demokrasiyi savun” sloganı ile gösteriye katılım çağrısı yapıldı.

Londra’daki protestoyla aynı anda Brexit yanlısı küçük bir grup da yoğun güvenlik önlemleri arasında yürüyüş yaptı.

Başbakan Boris Johnson’ın askıya alma kararı planlanladığı gibi devreye girerse İngiltere parlamentosu 23 iş günü tatil olacak.Boris Johnson, milletvekillerinin anlaşmasız Brexit’i engellemek için yapacağı bir hamlenin “anlaşmasız ayrılık ihtimalini artıracağını”Bu arada muhalif milletvekilleri, Brexit’in yeniden ertelenmesi de dahil bazı önerge seçeneklerini görüşüyor.