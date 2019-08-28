“17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandım”

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’e dava açan kadınlardan biri, 17 yaşındayken İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in oğlu Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü.

Bugün 35 yaşında olan Virginia Giuffre adlı kadın, “Umarım yaptıklarını itiraf eder. Çünkü o ne yaptığını biliyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton ve Sarah Ferguson’ın eski eşi York Dükü Prens Andrew’u arkadaşları arasında sayan 66 yaşındaki Epstein’in, yargılanmayı beklerken 10 Ağustos’ta hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.

New York şehir mahkemesinde görülen ancak Epstein’in ölümü nedeniyle kapatılan davada, yaklaşık 15 davacının dünkü duruşmada konuşmasına izin verildi.

Öfkelerini dile getiren kadınlar, Epstein’in kendi canını alarak “adaletten kaçtığını” söylediler.

Savcılık, Epstein’in ölümüne rağmen soruşturmanın devam ettiğini ve işbirlikçilerine karşı dava açılmasının hâlâ mümkün olduğunu açıkladı.

‘Epstein beni seks kölesi olarak kullandı’

Giuffre, Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü.

Epstein’in kendisini “seks kölesi” olarak kullandığını iddia eden Giuffre, Trump’ın Florida’daki golf oteli Mar-a-Lago’da çalışırken, 1991’de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell’in kızı Ghislaine Maxwell’in kendisinden Epstein’e masaj yapmasını istediğini anlattı.

Giuffre, ifadesinden sonra düzenlediği basın toplantısında Prens Andrew’la ilgili iddialara “O, ne yaptığını çok iyi biliyor. Umarım itiraf eder” diye yanıt verdi.

Prens Andrew, hapisten çıktıktan sonra Epstein’le görüşmesinin hata olduğunu söylemiş, daha sonra Amerikalı milyarderin hiç şüpheli bir davranışını görmediğini iddia etmişti.

‘Lolita Ekpres’te tecavüz’

Courtney Wild, mahkemede 14 yaşındayken Epstein’in cinsel tacizine uğradığını söyledi. Epstein’in “Lolita Ekspres” diye anılan özel uçağında masöz olarak işe başladığını belirten Wild “Epstein, adalet sistemini manipüle eden bir korkaktı” dedi.

Jennifer Araoz ise 15 yaşındayken, Epstein’in kendisine malikanesinde tecavüz ettiğini anlattı.

Chauntae Davies adlı başka bir davacı da masöz olarak çalışmaya başladığı uçakta kendine tecavüz ettiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir başka kadın ise mahkemede gözyaşları içinde “Nasıl öldüğünü bilme hakkımız var. Büyük bir travma yaşadık.” dedi.

Bazı kişiler, Epstein’e karşı tazminat davası açmıştı. Epstein’in ölümünden iki yıl önce 577 milyon dolarlık servetinin bir vakfa devredilmesi için bir vasiyet imzaladığı belirtiyor.

Müebbet yerine 13 ay hapis

New York’taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında Epstein’in New York’taki evi ve Florida’daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren iddianameyi geçen ay yeniden gündeme getirdi.

Epstein’e 2007’de de benzer suçlamalar yöneltilmişti. Savcılıkla anlaşan ve fuhuş suçlamasını kabul eden Epstein, olası bir müebbet hapis cezası yerine 13 ay hapse mahkum olmuştu.

Amerikan medyasına göre 6 Temmuz’da Epstein’ın malikanesinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit, çok sayıda pırlanta, adına düzenlenmiş, ikamet yeri olarak Suudi Arabistan’ın göründüğü günü geçmiş bir sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğrafları bulunmuştu.

Yeni suçlamaların ardından Epstein New York’taki evinde göz hapsinde tutulmayı talep etti.

Yargıç bu talebi reddetti ve Epstein, Temmuz başında hapse girdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, suçlu bulunması halinde bu kez 45 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekti.

Trump: ‘O da benim gibi, güzel kadınları seviyor’

Jeffrey Epstein, zengin ve güçlü insanlarla iyi ilişkileri olan bir isimdi.

New York dergisinde 2002 yılında yayımlanan bir profilde Trump Epstein için, “Onunla birlikte vakit geçirmek çok eğlenceli. Benim gibi, güzel kadınları sevdiği ve bunların çoğunun genç olduğu da söyleniyor” demişti.

Ancak Trump, “12 ya da 15 yıl önce” arkadaşlıklarının bittiğini ve Jeffrey Epstein’ı çok da sevmediğini öne sürmüştü.

Prens Andrew tartışması

Diğer yandan Epstein’in ölümü ardından İngiltere’de Prens Andrew’un eski bankerle, hakkındaki bir kısım suçlamalar ortaya çıktıktan sonra da dostluğunu sürdürdüğüne yönelik suçlamalar yeniden gündeme geldi.

Buckingham Sarayı’nın açıklamasında “Prensin böylesi faaliyetlere katılmış ya da bunları teşvik etmiş olabileceği yolundaki imalar iğrenç” denildi.