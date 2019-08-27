1.5 pounda loto oynadı, servete kondu! 30 yıl boyunca her ay 10.000 pound alacak

İngiltere’de yaşayan 42 yaşındaki Vicky Mitchell, daha önce piyangodan kazanmış olduğu paradan artakalan 1.5 pounda loto oynadı.

Oynadığı piyango sayesinde lotoyu tutturan kadına, kazandığı büyük ikramiyeye göre 30 yıl boyunca her ay 10,000 pound verilecek.

Neler hissettiği sorulan 42 yaşındaki Vicky Mitchell, bu durum karşısında şaşkın olduğunu ve hayat boyu ikramiyeyi kazanacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini söyledi

Vicky, en son loto oynadığında 10 pound kazandığını, o paradan kalan 1,5 pound ile tekrar loto oynadığını ve büyük ikramiyeyi bu şekilde tutturduğunu söyledi.Vicky’nin Lucky’e piyangoyu kazandıran numaralar: 03, 20, 26, 27, 32,05 oldu.

Çalışmaya devam edecek!

Piyango kazanmasına rağmen çalışmaya devam edeceğini söyleyen anne, oğlu için bahçeli bir evde yaşamak istediğini bu nedenle taşınacağını ve geri kalan parayla da karavan alıp dünyayı gezmek istediğini söyledi.