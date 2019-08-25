İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Dolar yerine yeni kripto para oluşturalım

1 hour önce
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Dünyanın ABD dolarına rezerv para birimi olarak güvenmesinin çok büyük risk taşıdığını belirten İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, doların yerine yeni bir kripto para birimi oluşturmayı önerdi.

CNBC’ye konuşan Carney, “Çok kutuplu bir dünyada çok kutuplu bir para birimine ihtiyacımız var” diyerek yeni bir kripto biriminin bazı ülkelerin sıfır ya da negatif faiz oranlarına geçtiği bir sisteme denge getireceğini ve bununla birlikte ABD ile diğer ülkelerin pozitifte kalacağını ifade etti.

Carney, Libra benzeri kripto para birimlerinin doları dünyanın rezerv para birimi tahtından edebileceğini belirtti.

Küresel piyasaları derinden etkileyen ticaret savaşına da değinen Carney, bunun dünya genelinde iş güvenliğine zarar verdiğini vurguladı.

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