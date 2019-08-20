Meghan Markle ve Prens Harry’yi Elton John savundu

Çevreye duyarlı olduklarını vurgulamalarına rağmen yaşam tarzlarıyla çelişki sergiledikleri ve özel jet kullandıkları gerekçesiyle tepki çeken Meghan Markle ve Prens Harry’yi ünlü şarkıcı Elton John savundu. John, “O özel jetin parasını ben ödedim” dedi.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 11 gün içinde dört kez özel jet kullanması İngilizlerin tepkisi çekmiş, basın, kraliyet çiftinin lüks harcamalarını eleştirmişti.

Çevre konusunda duyarlı olduklarını her fırsatta dile getiren ve bunun için bir vakıf açan çiftin özel jet kullanarak çevreye zarar vermeleri de eleştiri konusu olmuştu. İklim değişikliği konusuna her fırsatta dikkat çemeye çalışan çiftin yaşam tarzlarının sözleriyle çeliştiği ifade edilmişti.

Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, son olarak Fransa’nın Nice şehrine oğulları Archie ile birlikte tatil yapmaya giden çiftin özel jet kullanımını savundu.

72 yaşındaki şarkıcı, 15 milyon poundluk malikanesinde konuk ettiği kraliyet ailesinin özel jet masrafını kendisinin karşıladığını açıkladı.

John ayrıca, Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen vakfına da önemli miktarda bağışta bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl mayıs ayında evlenen ve bu yıl mayıs anında bebekleri dünyaya gelen çift, en son İspanya’nın Ibiza şehrine Markle’ın 38’inci doğum gününü kutlamaya gitmiş, ardından özel jetle Londra’ya dönmüştü. Çift, önceki gün yeniden tatil için Fransa’nın Nice şehrine özel jetle ulaşmıştı.

İngiliz basınında, uçağın kira bedelinin 20 bin pounddan fazla olduğu belirtilmiş, Londra’dan Nice şehrine ticari uçakların bilet fiyatlarının 100 pound olduğu vurgulanmıştı.

Sosyal medyadan çifte yapılan eleştirilerde, “Size bu hayat tarzını sağlayan halkla birlikte aynı ticari uçakla uçabilirsiniz” benzeri mesajlar yer aldı.

34 yaşındaki Prens Harry’nin ağustos ayı başında iklim değişikliği konusunda konuşma yapmak üzere Google Kampı’na da özel jetle gitmesi eleştiri konusu olmuştu.